Svetlana Ceca Ražnatović prokomentarisala je potez Tonija Cetinskog da samo nekoliko sati pred početak otkaže koncert u Spensu pod izgovorom da "ova dvorana nosi bolna sećanja iz rata devedesetih".

- Ja nemam problem sa Spensom. Kad zakažem ide jedan, dva, tri... To što je on rekao, nema apsolutno veze sa. Za to prvi put čujem. Kakvi logori, kakvi bakrači? Svi su pevali u tom Spensu. Ne znam šta mu je. Njemu je srpsko tržište bilo fenomenalno. Koliko se ja sećam, među prvima je dođao u Srbiju i nastupao. Srpska publika ga obožava. Šta se desilo... Gledaćemo rasplet - rekla je Ceca.

Spens nikada nije bio logor

Javno preduzeće "Sportski i poslovni centar Vojvodina” odbacilo je kao neistinite i uvredljive optužbe da je u hali "Spens" nekada bio koncentracioni logor za Hrvate, nakon kojih je hrvatski pevač Toni Cetinski otkazao koncert i podsetilo da je Cetinski ranije u novosadskom Spensu gostovao više puta.

Iz tog preduzeća ističu da nisu učestvovali u donošenju odluke da se otkaže koncert Tonija Cetinskog u Velikoj dvorani Spensa i da su to učinili izvođač i njegov tim.