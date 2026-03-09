Slušaj vest

Pevač Toni Cetinski je, na dan koncerta za 8. mart u Novom Sadu, rešio da otkaže nastup u Spensu, hali u kojoj je nekoliko puta do sada nastupao, zbog "ratne prošlosti".

Hala Spens se ubrzo oglasila i između ostalog otkrila da je prodato 3.500 karata za njegov koncert, nakon čega su krenule osude domaće javnosti, među kojima su i brojne javne ličnosti.

Jedna od njih je pevačica Dara Bubamara, koja je osudila njegov potez i poručila mu "da je bilo bolje da je jednostavno rekao da nije prodao karte".

- Meni su rekli da to nije razlog nego kao tehnički problemi. Verovatno prodaja karata. Žalosno mi je da se izmišljaju takve stvari. Mene on ne zanima, ja sam iskrena, rekla bih: "Loša je situacija, nisam prodala karte" ili ne znam već šta. A ne da izmišljaš nešto, totalna budalaština, pritom si pevao u tom gradu - rekla je Dara.

