Otkazivanje koncerta hrvatskog pevača Tonija Cetinskog, koji je mesecima bio najavljivan za Dan žena u Novom Sadu i dalje izaziva burne reakcije u javnosti. Nastup je trebalo da bude održan u dvorani Spens, ali je iznenada na sam dan održavanja otkazan, što je pokrenulo brojna pitanja o pravim razlozima takve odluke.

Dok je pevač kao razlog naveo reakcije pojedinih hrvatskih branitelja i pritisak koji je, kako je objašnjeno, usledio nakon najave koncerta u Srbiji, u javnosti se sve glasnije spekuliše da bi pravi razlog mogao biti znatno prizemniji - slaba prodaja ulaznica.

Prema informacijama do kojih smo došli iz krugova bliskih organizaciji koncerta, situacija iza kulisa navodno je bila daleko komplikovanija. Kako tvrde naši izvori, u poslednje dve nedelje tim Cetinskog je intenzivno pratio prodaju karata i vršio pritisak na organizatore zbog slabog interesovanja publike.

- Prodaja nije išla onako kako su očekivali. Dvorana u Srpskoj Atini prima oko 7.000 ljudi, a prema našim saznanjima, nije prodato ni 3.000 karata. To je propast - započinje naš izvor odlično upoznat sa organizacijom događaja.

U takvoj situaciji, dodaje sagovornik, postojala je realna bojazan da bi dvorana mogla da izgleda poluprazno, što bi za izvođača tog renomea predstavljalo ozbiljan reputacioni rizik.

- Niko ne želi da se izblamira pred tolikom halom. Onda je, prema onome što smo čuli, počela potraga za načinom da se koncert otkaže bez ostavljanja utiska da je problem u prodaji karata. Šta mislite zbog čega nije objavio koliko je ulaznica prodato? Zato što bi u tom slučaju svima bilo jasno zašto se odlučio na ovakav korak. Pritekli su mu u pomoć hrvatski branitelji i spasli ga sramote, a napravili daleko veće probleme. Mislim da mu narod ovo neće zaboraviti - navodi izvor.

Upravo zbog toga, tvrde pojedini ljudi iz muzičke industrije, priča o pritiscima hrvatskih branitelja mogla je poslužiti kao pogodno opravdanje za otkazivanje nastupa i skretanje pažnje sa glavnog problema.

Zasad se njegov tim nije dodatno oglašavao povodom ovih tvrdnji, niti su komentarisali spekulacije o prodaji ulaznica. Ipak, cela situacija otvorila je brojne rasprave među fanovima i na društvenim mrežama, gde se i dalje polemiše da li je reč o političkom pritisku ili jednostavno o nedovoljnom interesovanju publike.

Jedna od prvih koja je javno posumnjala u zvanično objašnjenje bila je pevačica Dara Bubamara, koja je bez ustručavanja iznela svoj stav.

- Je l' moguće da je zbog toga otkazao koncert? Verujte mi da nije bilo interesovanja. Ko će da gleda Tonija? Možda je slabo interesovanje zbog ove svetske situacije, zaista ne znam, ali razlog koji je on naveo nema smisla - rekla je pevačica za Kurir.

Ipak, ona je naglasila da ne želi da ulazi u političke rasprave, niti da dodatno produbljuje tenzije između publike u regionu.

- Ne želim da se mešam. Mene publika u Hrvatskoj ceni i voli, kao i ja njih. Rado odlazim tamo da pevam jer muzika ne poznaje granice. Ja ne mešam politiku, već samo širim mir i ljubav. Mi muzičari treba da pevamo - poručila je Bubamara.

Prema njenim rečima, cela situacija možda je posledica šire atmosfere i nestabilnosti u svetu, koja utiče i na muzičku industriju.

- Mislim da je otkazano zbog loše situacije koja se dešava u svetu i svi su uznemireni. Da sam ja držala koncert za Dan žena, bilo bi prepuno, jer sam ja Novosađanka i mene ljudi obožavaju. Treba poštovati sve narode i držati se mikrofona - zaključila je ona.

Javno preduzeće "Sportski i poslovni centar Vojvodina" odbacilo je kao neistinite i uvredljive optužbe da je u hali Spens nekada bio koncentracioni logor za Hrvate, zbog čega je navodno Toni Cetinski otkazao koncert za Dan žena, i podsetilo da je pevač ranije u tom prostoru gostovao više puta. Iz tog preduzeća su istakli da nisu učestvovali u donošenju odluke da se otkaže koncert u Velikoj dvorani Spensa i da su to učinili izvođač i njegov tim.

Neistinito i uvredljivo

- Sa žaljenjem konstatujemo da su se u javnosti pojavile potpuno neutemeljene i netačne tvrdnje koje Spens predstavljaju kao mesto navodnog zatočeništva i zlostavljanja ljudi tokom ratnih devedesetih godina. Takve optužbe odlučno odbacujemo kao neistinite i uvredljive, kako za Spens, tako i za grad Novi Sad i njegove građane - ističe se u saopštenju.