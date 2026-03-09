Slušaj vest

Silvija Đogani došla je u Srbiju, nakon haosa koji je zadesio Dubai zbog ratnih sukoba na Bliskom istoku. Dok su rakete i dronovi parali nebom iznad Ujedinjenih Arapskih Emirata, Silvija je kao i mnogi državljani Srbije bila u nezavidnoj poziciji u Dubaiju.

Silvija Đogani, ćerka Đoleta Đoganija i Slađe Delibašić, sada je došla u Beograd, a sve je to podelila na društvenim mrežama.

- Stigle smo kući. Posle dana punih straha i neizvesnosti, želim od srca da se zahvalim svima koji su omogućili da se bezbedno vratimo u Srbiju. Veliko hvala državi Srbiji i ministarstvu spoljnih poslova koji su brzo reagovali i organizovali evakuaciju svojih građana, kao i neverovatnom timu AirSerbia koji je profesionalno i sigurno realizovao let i vratio nas kući.

1/6 Vidi galeriju Silvija Đogani u Dubaiju Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean

- Ponosna sam što smo se vratile kući i neizmerno zahvalna svima koji su učestvovali u ovoj velikoj organizaciji. Ovo se ne zaboravlja - poručila je Silvija Đogani na Instagramu.

"Čujem eksplozije, jezivo je"

Ćerka Đoleta Đoganija i Slađe Delibašić,u Dubaiju je bila sa ćerkom, a kada su počeli napadi, bila je evakuisana iz smeštaja. Ona je o ovome svedočila.

- Sve vreme čujem eksplozije, baš je jezivo. Čula sam se sa prijateljima koji rade na aerodromima u Dubaiju i kažu da je tamo frka i da su otkazani letovi - izjavila je Silvija dok je situacija bila na vrhuncu.

Pogledajte dodatni snimak: