Veliki šef je za učesnike "Elite 9", spremio veliko iznenađenje. Pevačica i bivša rijaliti učesnica Nadežda Biljić vraća se na imanje na kojem je nekada živela, kako bi napravila potpuni spektakl na večerašnjoj žurki.

Nadežda Biljić najavljuje ludu žurku, a na imanje ne stiže sama – za ludu atmosferu pobrinuće se i poznati DJ Dani.

Pre večernjeg haosa, u Belu kuću danas ulazi i voditeljka Maša Mihailović kako bi takmičarkama podelila poklone povodom 8. marta.

"Osnovni problem na estradi su alavi pevači"

Inače, Nadeždi Biljić je već neko vreme menadžer suprug, Toma Panić, a oni se ne libe da žestoko govore o situaciji na estradi.

- Mi iskreno nemamo sukobe ni sa kim, ali često ima spoticanja da tako kažem, moram da kažem da često boli istina, pa nas nema često gde treba da nas ima. Moram da kažem da danas problem imaju pevači i pevačice koji slušaju svoje menadžere koji su danas više računovođe. Osnovni problem na estradi su alavi pevači koji ne biraju koga će sve da zgaze - rekla je Nadežda u emisiji "Premijera, vikend specijal", a na to se nadovezao i Milan Milošević:

- Ima jedna starija za koju se priča da je najveće zlo od svih - rekao je on.

Pogledajte dodatni snimak: