Dok se javnost u Srbiji i regionu sve više zagreva za predstojeće izdanje Evrovizije, a pesma grupe Lavina "Kraj mene" izaziva dobre reakcije na društvenim mrežama, pojavile su se tvrdnje koje bacaju senku na celu priču.

U komentarima ispod pobedničke pesme grupe Lavina na Jutjubu je osvanula ispovest Irine Kovačević, koja tvrdi da je bila deo organizovane kampanje botovanja usmerene protiv srpskog predstavnika.

Smišljena akcija

Prema njenim rečima, pojedinci iz regiona navodno su nudili novac ljudima kako bi ostavljali negativne komentare i širili hejt prema pesmi "Kraj mene" grupe Lavina. Kako tvrdi, posao je bio jednostavan - pisati uvredljive ili podrugljive komentare, širiti negativan narativ o pesmi i pokušati da se stvori utisak da publika masovno odbacuje srpskog predstavnika.

U svom komentaru, koji je ubrzo počeo da se širi društvenim mrežama, ona navodi da su organizaciju cele akcije vodile izvesna Amela i njena sestra Nerma. Prema tvrdnjama, one su okupile grupu ljudi s Balkana, iz nekoliko zemalja regiona, i obećale im novčanu nadoknadu za svakodnevno ostavljanje negativnih komentara i učestvovanje u koordinisanoj kampanji, ali i prijavljivanje pesme kao neprimereni sadržaj.

- Pošto mi je dotična upravo uputila pretnje, ispričaću sve javno. Amela i njena sestra Nerma, koja je ovde predstavljena kao Šakira, organizuju masovno botovanje predstavnika Srbije. Imaju grupu u koju ubacuju sve dobrovoljce, za pisanje hejt komentara po svim mrežama i prijavljivanje videa. Za to obećavaju dnevnice, a dosad nijedna nije isplaćena. Iskreno se kajem sto sam učestvovala u svemu ovome i drago mi je što su ljudi iz te grupe shvatili da su iskorišćeni. Svi su pobesneli i napustili su grupu i stali sa učestvovanjem da dotična zlim namerama dođe do svog cilja - napisala je ona u komentaru.

Upozorenje

Ona je ubrzo dodala još jedan komentar u kom je upozorila da će, ukoliko se organizatorke ove akcije ne oglase i ne objasne situaciju, objaviti i navodne snimke ekrana prepiske koji bi, navodi ona, mogli da potvrde sve što je iznela.

- Nisam dužna nikome da se pravdam, mogu samo da još više progovorim ako ne budem bila isplaćena za svoj rad. Skrinšotovi postoje, znam da sve čitaš, Amela - napisala je Irina Kovačević.

Zasad nije moguće potvrditi autentičnost ovih optužbi, niti postoji zvanična reakcija osoba koje su u komentaru pomenute. Ipak, cela priča otvorila je brojna pitanja, pre svega da li je moguće da se protiv predstavnika neke zemlje na Evroviziji vodi organizovana kampanja na internetu i ko bi imao interes da takvu akciju finansira.

Bez dokaza

Treba naglasiti i da u komentarima koji kruže internetom ima spekulacija o tome da su u kampanju uključeni ljudi iz više balkanskih zemalja. Međutim, takve tvrdnje zasad ostaju na nivou nagađanja i nisu potvrđene konkretnim dokazima.

Podsetimo, momci iz grupe Lavina dolaze s juga Srbije i nisu na samom početku bili favoriti za pobedu. Međutim, njihovo vizualno predstavljanje u drugoj polufinalnoj večeri Pesme za Evroviziju 2026 oduševilo je kako žiri, tako i publiku, pa su ostali favoriti poput Zejne, Brata Pelina, Zone i drugih odmah pali u zaborav.



