Kantautor Vlado Georgiev održao je još jedan spektakularan koncert pred potpuno ispunjenom Arenom u Beogradu. Ovim nastupom Georgiev je ostvario izuzetan rezultat – čak četvrti put je napunio Arenu u periodu od samo tri meseca, potvrdivši status jednog od najtraženijih izvođača na regionalnoj muzičkoj sceni.

Koncert je otvoren pesmom „Reci ne ili da“, nakon čega su usledili brojni hitovi među kojima je i „Živim sad“, koje je publika uglas pevala od početka do kraja.

Atmosfera u dvorani bila je ispunjena emocijama, energijom i ovacijama više hiljada obožavalaca koji su zajedno sa Georgievim uživali u večeri za pamćenje.

1/7 Vidi galeriju Vlado Georgiev Foto: Alex Dmitrović

Poseban trenutak večeri dogodio se već na samom početku koncerta, kada je jedna obožavateljka uručila pevaču simboličan poklon – šešir ukrašen cirkonima sa natpisom „Barba“, po njegovom prepoznatljivom nadimku.

Vidno oduševljen gestom, umetnik je poklon prihvatio na sceni i zahvalio se pred publikom.

Serija rasprodatih koncerata u Beogradu još jednom potvrđuje snažnu povezanost između Georgieva i njegove publike, ali i trajnu popularnost njegovih pesama koje već godinama obeležavaju regionalnu muzičku scenu.

Vlado Georgiev Izvor: Privatna arhiva