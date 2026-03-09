Slušaj vest

Na domaćoj estradnoj sceni retko ko uspeva da izbegne budno oko publike i društvenih mreža, a poslednjih dana u centru pažnje našao se bračni par, pevačica Mia Borisavljević i njen suprug Bojan Grujić. Iako Mia već godinama važi za jednu od najzgodnijih pevačica na estradnoj sceni, neretko je bila na meti komentara da svoje fotografije na društvenim mrežama dodatno uređuje u fotošopu. Međutim, ovoga puta u sličnoj situaciji našao se i njen suprug.

Muž Mie Borisavljević prerađuje zadnjicu u fotošopu?

Naime, na društvenoj mreži TikTok nedavno se pojavila fotografija Bojana Grujića sa letovanja koja je ubrzo privukla veliku pažnju korisnika, a mnogima je za oko zapao upravo njegov zadnji deo tela. Nedugo zatim objavljena je i druga fotografija, na kojoj pevač izgleda vidno drugačije, što je dodatno podgrejalo sumnje. Upravo ta razlika pokrenula je lavinu komentara i spekulacija među pratiocima, koji su počeli da sumnjaju da je pevač možda dodatno ulepšao svoj izgled pre objavljivanja slike.

Iako Bojan u javnosti važi za jednog od najatraktivnijih muškaraca na estradnoj sceni, mnogima je upravo zbog toga bilo nejasno zašto bi uopšte imao potrebu da dodatno dorađuje fotografije.

Korisnici TikTok nisu propustili priliku da se našale na njegov račun, pa su se ispod objave mogli pročitati brojni duhoviti komentari, a jedan od njih posebno je privukao pažnju i ubrzo postao viralan: "Verovatno mu je Mia sređivala sliku", aludirajući na ranije prozivke na račun pevačice Mia Borisavljević.

Od učesnika „Zvezda Granda“ do poželjnog muškarca

Bojan Grujić publici je poznat još iz 2008. godine, kada se takmičio u „Zvezdama Granda“. Od tada se fizički potpuno transformisao, iz mladića blagih crta postao je pravi frajer, sa negovanom bradom i mišićavom građom.

Njegove fotografije u kupaćem kostimu, koje redovno objavljuje na društvenim mrežama, često izazivaju lavinu komentara i komplimenata, a mnoge dame ne kriju oduševljenje njegovim izgledom.

„Ne plašim se da će neka da mi ga preotme“

Na pitanje novinara da li se plaši da bi neka žena mogla da joj preotme supruga, Mia je nedavno iskreno odgovorila:

- Sad tek? To me baš čudi. Naravno da se ne plašim da će neko da mi ga preotme. Bojan je odavno lep i zauzet.

Pevačica je dodala da ljubomoru doživljava kao normalnu emociju, ali da je svesno kontroliše.

- Sigurno da jesam u nekim situacijama, sve što je za čoveka u granicama normale. Radim na sebi da ne budem ljubomorna ni u jednoj sferi života - zaključila je Mia.