Reper Vukadin Gojković (36), u javnosti poznat kao Vuk Mob, verio je pre dva meseca devojku Aleksandru, a sada je priznao da je njihovoj ljubavi došao kraj. Reper ističe da su ostali u korektnim odnosima.

Iako su obrisali slike samo nekoliko dana nakon veridbe, Vuk Mob tvrdi da su ostali u korektnim odnosima:

- Neistina je da smo raskinuli dva dana nakon veridbe. Prošlo je malo više od toga. U korektnim smo odnosima, a sa mnom se nikad ne zna. Možda se pomirimo, možda ne. Za sada mogu samo da kažem da nismo zajedno i da smo se razišli bez da među nama postoji mržnja ili bilo šta ružno.

Ovako govorio nakon veridbe

- Kupio sam joj prsten, nije nasleđe. Desio se prosto momenat i osetio sam da je to to. Želim sa njom da provedem život i da budemo zajedno i u dobru i zlu - rekao je Vuk Mob.

Inače, vesti o veridbi Aleksandra je podelila na mrežama.

- Rekla sam "da" čoveku koji zna da ljubomora dolazi iz ljubavi, i da telefon uvek stoji okrenut ekranom nagore - napisala je ona uz emotikone koji se smeju, a čestitke su brzo počele da se nižu.