Slušaj vest

- Ti si reagovala na to što je rekao da si incest majka, a ostale stvari koje su takođe pogubne po tebe nisi reagovala, kome si slala, šta si slala. Ja sam skočio, jer sve to što je rekao je jako bolesno i jako ružno. Ne mogu da tvrdim, nemam dokaze, ali ti si ta koja to moraš da demantuješ. Naš odnos je isti, ali to je to, sele - rekao je prvo Lepi Mića.

- Mene je ovo izbacilo iz koloseka, ali mi je bio neočekivan ovaj način. Pre nego što je izrečeno da sam pedofil i incest majka, to ko ima 16 godina, to će da dokaže na sudu, njega ću da gonim. Nakon pola sata, neću reći da ga je Maja posavetovala, ali rekao je da ne objavljuju napolju, ali to će morati da objasni. Neko ko je hteo da prodaje tu vrstu informacija obratio bi se Darku, Šopićki, Milanu, a očigledno da je Asmin jači od FBI-a, on je pričao o tome kako se zove dečko, Marko, da ima 16 godina, da ima zelene oči, da ima 15 mojih p***o snimaka, zbog toga sam na lekovima, levitiram ovde danima. Juče je pokrenut postupak, potpisala sam papire, sve će da odgovara nadležnim institucijama. Da mi kaže on koji je do pre sedam dana sedeo sa mnom, čiji su roditelji slali čestitke, sve je skupio, deo Anđelove priče... Zgaziću ga, polako. Verujem što je Aneli rekla da je rijaliti fanatik - rekla je Kačavenda.

1/5 Vidi galeriju Milena Kačavenda napustila Elitu Foto: Petar Aleksić

- Sve ću dokazati na sudu, stojim iza svega sem za incest majku. Sve ću da dokažem, a ti ćeš da platiš - rekao je Asmin.

- Sve što sam pričala za Luku, to se i desilo - rekla je Kačavenda.

- Ti si uticala da mi otac uzme maseratija - naveo je Luka.

- Što je promenio ključeve na lokalima na Zlatiboru... Otišao si u podstanare sa Aneli, vozio mamin Pežo. Pozivam Baju nek se oglasi da li ti je zbog odnosa sa mnom oduzeo ključeve - rekla je Kačavenda.

- Moj otac ne poznaje Kačavendu - rekao je Luka.

- Živeo si kao podstanar. To pričaj gledaocima, meni ne moraš - rekla je Kačavenda.

"Kačavenda je varala muža sa njegovim prijateljem"

Asmin Durdžić, učesnik "Elite 9" nikad detaljnije je nedavno govorio o navodnom Kačavendinom pokojnom vereniku, optuživši je da je varala svog bivšeg supruga Srđana Kačavendu sa njegovim, kako je rekao, drugom.

- Dečko se zvao Marko i ima 16 godina, u nedelju ću ti reći i prezime dečka. Imam dokaz crno na belo sa snimcima, devojka se zaljubila u momka preko Whatsaap-a, trljala je s**e i govorila da joj stavi onu stvar između s**a. To je pokojni verenik, a čovek živi u Beču i ja ću ti reći da ga u nedelju kontaktiraš i nek dođe on da gostuje i pokaže sve snimke. Sama je tražila sukob, sad će i da ga dobije pošto nije svesna s kim se svađa. Nek priča što se razvela od muža, nek ona priča šta radi u hotelu i s kim je bila - rekao je Alibaba, a onda je nastavio:

1/5 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

- Naravno da ga je varala i to sa njegovim drugom, od kog je dobila cveće za rođendan. Zbog toga se Srđan i razveo od nje, a ona o 90-im priča kao Kristijan Golubović. Ona nema nikakav kodeks.