Slušaj vest

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić konačno su stigli u Srbiju nakon prave avanture. Posle dugog i napornog putovanja, koje je trajalo više od pola dana, oni su preko Istanbula sleteli u Beograd, čime je okončana drama koja ih je zadesila tokom odmora na Maldivima.

Njihov povratak u Srbiju bio je sve samo ne običan. Krenuli su sa Maldiva, presedali su u Singapuru gde su se zadržali kratko, a par je potom leteo za Istanbul, da bi završna destinacija bila Beograd. Upravo tim letom završeno je višednevno neizvesno putovanje koje je započelo kao idiličan porodični odmor, ali se ubrzo pretvorilo u komplikovanu situaciju zbog globalnih dešavanja i rata na Bliskom istoku. Nakon sletanja su se svi prvi porodično zagrlili.

Ipak, par je stigao u Beograd bez kofera, a kako kažu ne znaju tačan razlog šta se sa njima dogodilo niti da li će ih dobiti nazad.

1/5 Vidi galeriju Katarina i Darko sleteli u Beograd Foto: Kurir

Podsetimo, Darko i Katarina su na Maldive otputovali sa ćerkom kako bi uživali u odmoru daleko od svakodnevnih obaveza i poslovnih angažmana. Međutim, situacija se iznenada promenila kada je došlo do eskalacije sukoba na Bliskom istoku, što je dovelo do ozbiljnih poremećaja u vazdušnom saobraćaju. Zbog zatvaranja određenih vazdušnih koridora i komplikacija sa letovima, njihov planirani povratak u Srbiju preko Dubaija postao je praktično nemoguć.

Prinuđeni bili da produže boravak

Upravo zbog te situacije porodica Lazić bila je primorana da produži boravak na Maldivima. Letovi su se otkazivali, a nove karte bilo je izuzetno teško pronaći jer je veliki broj putnika pokušavao da pronađe alternativne rute za povratak u Evropu. U međuvremenu, oni su morali da organizuju novi smeštaj i da sami pokriju troškove produženog boravka, budući da se refundacija odnosila samo na deo prethodno kupljenih karata.

Situacija je dodatno zakomplikovana činjenicom da su mnoge aviokompanije menjale rute i raspored letova iz bezbednosnih razloga. Zbog toga je porodica Lazić morala da potraži potpuno novu rutu za povratak, pa je njihov put ka Srbiji na kraju ličio na pravi mali put oko sveta. Plan povratka uključivao je nekoliko različitih destinacija i presedanja, a jedna od ključnih tačaka bio je upravo Istanbul, odakle su nastavili put ka Beogradu.

Iako su se u jednom trenutku našli u nezavidnoj situaciji, Darko i Katarina trudili su se da zadrže pozitivan duh i maksimalno iskoriste vreme na egzotičnoj destinaciji dok čekaju rešenje za povratak. Na društvenim mrežama povremeno su delili fotografije sa plaže i trenutke koje provode sa ćerkom, pokušavajući da ostanu smireni uprkos neizvesnosti oko povratka kući.

Bili na meti kritike

1/5 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Printscreen Instagram

Njihova situacija privukla je veliku pažnju javnosti, a na društvenim mrežama bilo je i različitih reakcija – od podrške do kritika zbog toga što su produženi boravak provodili na luksuznoj destinaciji. Ipak, za porodicu Lazić najvažnije je bilo da pronađu bezbedan način da se vrate u Srbiju.

Na kraju su uspeli da obezbede karte i organizuju put koji je uključivao dug let ka Istanbulu, a zatim i završnu etapu do Beograda. Nakon više dana neizvesnosti i komplikacija, njihov dolazak u srpsku prestonicu označio je kraj neočekivane avanture koja je počela kao odmor iz snova, a završila se kao put pun nepredviđenih prepreka.

Pogledajte dodatni snimak: