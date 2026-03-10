Slušaj vest

Pevač Dado Polumenta konačno je sleteo u Srbiju nešto posle ponoći, nakon dugog i iscrpljujućeg puta sa Maldiva. Posle nekoliko presedanja i višesatnog leta, on je zajedno sa suprugom Ivonom i decom stigao u Beograd, čime je završena drama koja je trajala danima dok su pokušavali da pronađu način da se vrate kući.

Dado Polumenta Foto: Kurir

Njihov povratak u Srbiju bio je znatno komplikovaniji nego što su planirali kada su krenuli na odmor. Put je trajao više od deset sati i uključivao je više etapa leta, jer su zbog bezbednosne situacije morali da biraju dužu i sigurniju rutu. Prema planu koji su uspeli da organizuju u poslednjem trenutku, porodica Polumenta sa Maldiva je krenula avionom ka Singapuru, odakle su nastavili put ka Evropi, a zatim i ka Beogradu.

Kako su se našli na Maldivima?

Podsetimo, Polumenta je na Maldive otputovao sa suprugom Ivona Polumenta, koja je u šestom mesecu trudnoće, kao i sa njihovim ćerkama. Ono što je trebalo da bude miran porodični odmor pretvorilo se u neplanirani produženi boravak na egzotičnoj destinaciji, jer su se planovi za povratak potpuno promenili.

Naime, porodica Polumenta je prvobitno planirala da se vrati u Srbiju rutom preko Dubaija, što je jedna od najčešćih linija za putnike koji sa Maldiva putuju ka Evropi. Međutim, zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja dela vazdušnog prostora iznad Ujedinjenih Arapskih Emirata, mnogi letovi su otkazani ili pomereni, pa je i njihov povratak postao neizvestan.

Zbog toga je porodica ostala zaglavljena na Maldivima, zajedno sa još nekoliko poznatih ličnosti iz regiona koje su u isto vreme boravile na ovoj popularnoj turističkoj destinaciji. Aviokompanije su menjale rute i otkazivale letove, a mesta na alternativnim linijama rasprodavala su se veoma brzo, pa je pronalaženje karata za povratak u Evropu postalo pravi izazov.

Dado Polumenta Foto: Printscreen/Instagram

Bili u panici

U međuvremenu, Polumenta i njegova supruga pokušavali su da pronađu bilo kakvo rešenje koje bi im omogućilo siguran povratak kući. Nakon nekoliko dana neizvesnosti uspeli su da kupe nove avionske karte, ali za znatno dužu rutu koja je uključivala let preko Singapura i dalje ka Evropi, što je njihov put pretvorilo u svojevrsno putovanje oko sveta.

Dok su čekali polazak, poslednje dane na Maldivima provodili su sa porodicom pokušavajući da ostanu smireni uprkos zabrinutosti i neizvesnosti oko povratka. Iako su se nalazili na jednoj od najlepših turističkih destinacija na svetu, situacija u globalnom avio-saobraćaju i ratna dešavanja u regionu Bliskog istoka stvarali su konstantan osećaj nelagode.

Na kraju su uspeli da se ukrcaju na let i započnu povratak ka Evropi, a dolazak u Beograd nešto posle ponoći označio je kraj njihove neplanirane avanture. Ono što je počelo kao luksuzni odmor pretvorilo se u višednevnu neizvesnost, ali se za porodicu Polumenta sve završilo srećnim povratkom kući.

