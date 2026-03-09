Slušaj vest

Iz Mostara je stigla tužna vest. Napustio nas je veliki umetnik, pevač i muzičar Marko Govorčin.

Gradio je muzičku karijeru djelujući kao član stare mostarske grupe Rondo. Najproduktivniju postavu grupe Rondo, od maja 1982. godine, činili su – Željko Samardžić (vokal), Mirko Meštrović (kompozitor, klavijature i vokal), Neno Ereš (saksofon, perkusije), Emir Mehić (elektična gitara), Marko Govorčin (bas gitara i vokal), Adis Drljević (bubnjevi).

Grupa je snimila jedan album, “Imena nisu važna“ (1984) u izdanju sarajevskog Diskotona. Krajem 80-ih, članovi grupe Rondo se razišli.

Preminuo Marko Govorčin: Oproštaj od umetnika Foto: Printscreen

Karijeru gradio u Austriji

Govorčin je karijeru nadalje razvijao u Austriji, ali je bio i ostao simbol grada Mostara. Kasnije njegovo stvaralaštvo vezano je za Salcburg.

Bio je poznat po tome što je izvodio pesme na čak 43 jezika, što je bio raritet na muzičkoj sceni. Njegov repertoar bio je spoj šansone, džeza i tradicionalne muzike, a često je nastupao uz pratnju gitare. Objavio je albume poput "Jazzly" i "U magli".

