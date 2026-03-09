Slušaj vest

Domaća javnost zavolela je Anu Bebić tokom njenog nastupa u muzičkom šou programu "Operacija trijumf", a mnogi su joj predviđali svetlu karijeru na estradi. Ipak, muzika je ostala u drugom planu kada se potpuno posvetila izgradnji porodice.

Ana je krajem 2017. godine izgovorila sudbonosno "da" Ivanu Đoliću, uspešnom direktoru jedne IT firme, a već narednog proleća na svet je donela njihovog prvenca, sina Matiju. Svojevremeno je otkrila kako ju je partner ostavio bez teksta neposredno pred dolazak bebe, iznenadivši je ni manje ni više nego novom nekretninom:

"Dva dana pred porođaj s Matijom završila sam na nekim analizama u bolnici, a kada je došao po mene, Ivan mi je saopštio da ima iznenađenje. Pitao me je šta je to što bi me sada najviše učinilo srećnom i prilikom pogađanja upitala sam ga da li me vodi na ručak ili je uzeo slobodan dan, na šta mi je on odgovorio: 'Kupio sam ti stan'. Oduševila sam se jer smo nekretninu pre toga zajedno gledali i bili opčinjeni njome, ali sve je ostalo na 'razmislićemo" - ispričala je svojevremeno Ana za "Story".

Na svom Instagram profilu, Ana je podelila zajedničku fotografiju sa mužem i decom u kabrioletu, koja je odmah oduševila fanove.

Ana i Ivan su uživali sa svojim naslednicima u sunčanom danu, oboje sa naočarima za sunce, a osmesi sa njihovih lica nisu silazili.

„Tako neki lepi dan“, napisala je Ana uz fotografiju.

Njen buran ljubavni život je često bio tema medija

Podsetimo, Ana se nakon takmičenja preselila u Beograd, a u tom periodu je bila u burnoj vezi sa tekstopiscem Filipom Miletićem, sa kojim se više puta mirila. Nakon nekoliko godina veze su konačno raskinuli, a nakon kraha ljubavi pevačica je upoznala IT stručnjaka Ivana Đolića.