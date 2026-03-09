Slušaj vest

Pevačica Dunja Ilićšokirala je javnost svojim najnovijim objavama na Instagramu.

Na svojim Instagram storijima podelila je zabrinjavajuće poruke. Prvo je napisala:

"Trebala sam da se radujem danas.Trebala sam sutra. Nisam pi*** da glumatam na instagramu. Nikad se nisam osećala bezvrednije, očajnije kao da sam naletela na zid koji ne znam kako da srušim" - napisala je Dunja Ilić, a zatim je usledila još jedna poruka u kojoj je poručila:

"Jao preživeti danas i u krevet. Da, ovih dana kukam po storijima. Kome smeta neka zaobiđe" - dodala je.

Završila na ulici

Podsetimo, Dunja Ilić je nedavno otvoreno progovorila o periodu kada je, kako kaže, bila beskućnik zbog poroka i finansijskih problema.

-Prodala sam sve i završila na ulici dve nedelje. Na kraju sam se nekako naterala da odem u policijsku stanicu, oni su pozvali roditelje.Odveli su me u Srbiju -prisetila se nedavno Dunja.

Opasan porok

Alkohol je počela da konzumira sa 13 godina, a samo dve godine kasnije je upala u kandže opasnog poroka. Za Kurir je otkrila koji trenutak je bio presudan da potraži pomoć i spasi se.

- Prelomni moment je bio kada sam završila u Napolju na ulici. Kada sam prodala apsolutno sve stvari, kada su me pokrali, uzeli mi pasoš, ja sam bila nešto duže nego što sam smela u Italiji. I plašila sam se da odem u policijsku stanicu da me ne bi deportovali, toliko mi je bilo bitno da ostanem tamo, da se ne vratim ovde. Samim tim sam završila na ulici, uzeli su mi pasoš, uzeli su mi sve, samo su je zgrabili, ali taj neki kofer je mali ostao pored mene. Imala sam neki laptop u tom koferu koji je koštao možda 800 eura. Prodala za 20 eura nekome da bih imala za viski taj dan. Spavala sam na nekom dušeku, na ulici, dva dana i onda sam otišla u policiju.

Doživela dno

- Čak me nisu ni kaznili, samo su pozvali roditelje da dođu po mene, da me odvedu u Srbiju, pošto nisam imala dokumenta. Tu sam shvatila da sam postala beskućnik, da sam doživela dno, jer da nisam bila pijana, ne bi niko ni mogao da mi otme torbu, pružila bih neki otpor, potpuno sam bila nemoćna.