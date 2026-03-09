Slušaj vest

Aleksandra Prijović, muzička zvezda, bila je sinoć na koncertu koleginice Marije Šerifović u srpskoj prestonici. Aleksandra se oglasila na društvenim mrežama i podelila svoje impresije sa koncerta.

- Retko će da vam se desi da osetite ovakvu emociju, energiju i glas... Ja sam dušom uživala i hvala ti. Ovo je jedan od retkih snimaka koje imam jer sam "samo" uživala. Ove koncerte ne smete da propustite - napisala je Prija.

Marija Šerifović je, inače, pred koncert pričala sa pripadnicima sedme sile.

- Važno mi je bilo da donesem nešto novo na sceni. Ovo je tehnički najzahtevniji koncert u Sava Centru ikada. Drago mi je da smo u tome uspeli. Ne plačem na bini, ne dozvoljava mi ego da pokažem emotivnu stranu. Od oktobra prošle godine sam donela odluku da ne nosim crnu boju, makar ne na koncertima - istakla je Marija Šerifović juče.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: TO Bar, M.M./ATAImages

Prija kod Marije sa izrezom kod grudi

Podsetimo, veliki broj poznatih bio je na jučerašnjem Marijinom koncertu.

Aleksandra Prijović bila je u sivom stajlingu, sa izrezom kod grudi, pa su sve oči bile uprte u nju.

Pogledajte dodatni snimak: