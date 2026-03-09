Slušaj vest

Darko Lazić i njegova supruga Katarina su sleteli sa ćerkicom na beogradski aerodrom nakon produženog boravka na Maldivima i dosta dana drame i komplikacija zbog otkazanih letovima koji su nastali zbog ratnih dešavanja na Bliskom istoku.

Na samom početku Darko se požalio novinarima kako su se Katarini i njemu izgubili koferi, pa nas je zanimalo da li postoje neke informacije o tome gde im je prtljag završio.

"Ne. Možda i nikad neće stići ovde. Nemam pojma šta se desilo", bio je iskren Darko, koji priznaje da u koferu nije imao skupocenosti.

"Ja nisam ni gaće imao, jedne sam prao, nemam ništa skupoceno", izazvao je smeh pevač, koji otkriva da su mu finansije pokrile osnovne potrebe poslednjih dana.

1/5 Vidi galeriju Katarina i Darko sleteli u Beograd Foto: Kurir

Problemi sa novcem

"Imali smo za smeštaj, hranu i bebu, naravno lakše bi bilo da nam je sve to pokrila agencija, ali najbitnije je da smo stigli živi i zdravi."

Darko je objasnio i kako je izgledalo njegovo presedanje u Singapuru.

Komplikacije u Singapuru

"Mi smo kružili, obišli smo zemaljsku kuglu. Kada bih otišao u Singapur da se ovo nije desilo… Mada sam se zeznuo, nisam šetao toliko od osnovne škole. Jedva čekam da dođem kući da se opružim", priča, pa otkriva da su i tamo postojale komplikacije.

"Imali smo komplikacije u Singapuru, prednost su imali neki drugi putnici, pa je bilo pitanje da li ćemo uopšte danas doputovati", tvrdi i govori o strahu koji je osetio tokom odmora.

"Video sam da se u svetu zakuvalo i nije mi bilo dobro dva dana. Ne piše se dobro zaista nikome, ali ja na to ne mogu da utičem", kaže, pa priznaje da njihovim porodicama nije bilo svejedno.

"Ugasio sam telefon jer su me zvali svaki dan. Rekao sam im samo da smo dobro i to je to."

Pevač je govorio o još dosta detalja sa puta, a sve to možete pogledati u snimku ispod:

Prvi intervju Darka Lazica nakon sto je dosao sa Maldiva Izvor: Kurir

Pogledajte dodatni snimak: