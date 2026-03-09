Slušaj vest

U "Elitu 9" danas su stigli pokloni za dame povodom Osmog marta, a skoro sve učesnice dobile su pregršt stvari, slatkiša, parfema itd. Jedan poklon se posebno izdvojio - onaj od Stanije Dobrojević.

Aneli Ahmić i Maja Marinković nisu krile iznenađenje što je Stanija ovog puta odabrala Anitu Stanojlović za poseban dar.

Stanija je Aniti poslala garderobu, što je Stanojlovićevu oduševilo.

- Da se zahvalim Staniji, sad sam videla da sam dobila poklon od nje... "Pozdrav od Stanije" - rekla je Anita.

- Dobila sam kompletiće od nje, hvala puno, ljubim te - kazala je potom u "Eliti".

"Staniji je partner rekao da sa njom želi brak"

Podsetimo, o Staniji se ovih dana i te kako priča zbog novih navoda.

Rijaliti takmičarka Stanija Dobrojević bila je na Bahamima, odakle se svakodnevno oglašavala, a pisalo se da ju je tamo odveo njen navodni dečko, koji je pet godina stariji od nje Foto: Printscreen

- Stanija je nedavno uplovila u vezu sa muškarcem koji je stariji od nje pet godina, a vlasnik je lanca hotela i poseduje više zgrada širom Amerike. Prilikom upoznavanja, rekao joj je da sa njom želi ozbiljnu vezu i brak. Iako je u početku od nje tražio da promeni veru, sada to više ne spominje. Bitno mu je da je uz nju, i ništa mu drugo nije važno - naveo je nedavno dobro obavešten izvor.

- Otputovali su privatnim avionom, a galantni Stanijin izabranik je zakupio jedan deo hotela i plažu gde će boraviti samo oni. Stanija je povela i fotografa, šminkera, frizera, dve drugarice koje su ujedno i modeli, kao i ženu koja je njena desna ruka u poslu. Njemu to nije predstavljalo nikakav problem jer je imućan, bitno mu je samo da je pored Stanije i da ona shvati koliko je on ozbiljan u nameri da za nju sve uradi. Na raspolaganju imaju i privatno obezbeđenje, dva kuvara koji im svakodnevno pripremaju ukusnu hranu, ali i koktele, šejkove... Niko ne može ni da pretpostavi koliko je novca iskeširao za to sve - ispričao je izvor blizak starleti za "Informer".

Stanija Dobrojević uživa na Bahamima
Asmin Durdžić
Stanija pokazala ko joj pravi društvo na jahti
Stanija Dobrojević

