Nakon što je hrvatski pevač Toni Cetinski nedavno otkazao nastup u dvorani SPENS, publika u Novom Sadu dobila je potpuno drugačiju poruku od pevača Jakova Jozinovića.

Naime, Jakov Jozinović je potvrdio da koncert u popularnoj novosadskoj hali ostaje zakazan i da jedva čeka susret sa publikom iz Srbije. Pevač se oglasio emotivnom porukom na društvenim mrežama, zahvalivši se fanovima na podršci i pozvavši ih da zajedno naprave noć za pamćenje.

– Dobri ljudi, hvala vam što ste uz mene, svoj dar prenosim glasom i zato je moja turneja veliko hvala svima koji dolazite. Nastavljamo širiti ljubav i pesmu već ovaj vikend u Novom Sadu – poručio je Jakov.

Nisu svi kao Toni, ima i onih koji su kao Jakov Njegova objava brzo se proširila internetom, a mnogi su primetili jasnu razliku u odnosu na potez koji je nedavno povukao Toni Cetinski, koji je otkazao koncert upravo u dvorani SPENS, navodeći razloge koji su izazvali burne reakcije javnosti.

Za razliku od njega, Jakov je odlučio da ostane uz publiku i pokaže koliko mu znači podrška fanova iz Srbije. Upravo zbog toga mnogi komentarišu da je ovim potezom pokazao poštovanje prema publici i muzici koju deli sa ljudima širom regiona.