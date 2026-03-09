OGLASIO SE JAKOV NAKON ZAHTEVA BRANITELJA DA OTKAŽE KONCERT U SPENSU! Mladi pevač pokazao stav: Dobri ljudi hvala što ste uz mene
Nakon što je hrvatski pevač Toni Cetinski nedavno otkazao nastup u dvorani SPENS, publika u Novom Sadu dobila je potpuno drugačiju poruku od pevača Jakova Jozinovića.
Naime, Jakov Jozinović je potvrdio da koncert u popularnoj novosadskoj hali ostaje zakazan i da jedva čeka susret sa publikom iz Srbije. Pevač se oglasio emotivnom porukom na društvenim mrežama, zahvalivši se fanovima na podršci i pozvavši ih da zajedno naprave noć za pamćenje.
– Dobri ljudi, hvala vam što ste uz mene, svoj dar prenosim glasom i zato je moja turneja veliko hvala svima koji dolazite. Nastavljamo širiti ljubav i pesmu već ovaj vikend u Novom Sadu – poručio je Jakov.
Nisu svi kao Toni, ima i onih koji su kao Jakov
Njegova objava brzo se proširila internetom, a mnogi su primetili jasnu razliku u odnosu na potez koji je nedavno povukao Toni Cetinski, koji je otkazao koncert upravo u dvorani SPENS, navodeći razloge koji su izazvali burne reakcije javnosti.
Za razliku od njega, Jakov je odlučio da ostane uz publiku i pokaže koliko mu znači podrška fanova iz Srbije. Upravo zbog toga mnogi komentarišu da je ovim potezom pokazao poštovanje prema publici i muzici koju deli sa ljudima širom regiona.
Publika iz Novog Sada i cele Srbije već uveliko najavljuje dolazak na koncert, a očekuje se da hala SPENS ovog vikenda bude ispunjena do poslednjeg mesta. Kako najavljuju organizatori, publiku očekuje večer puna emocija, hitova i energije, dok Jakov poručuje da je njegova misija jednostavna – širiti ljubav kroz pesmu i zajedno sa publikom stvarati nezaboravne trenutke.