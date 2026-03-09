Slušaj vest

Reper Vukadin Gojković (36), poznatiji kao Vuk Mob, raskinuo je veridbu sa Aleksandrom nakon dva meseca. Vuk Mob je otkrio da je sa bivšom ostao u dobrim odnosima.

Vuk Mob je sa Aleksandrom bio manje od dve godine, a ona je tada objavila verenički prsten i javno se pohvalila.

Vuk Mob je tada rekao da joj je prsten kupio, da nije u pitanju nasleđe.

- Kupio sam joj prsten, nije nasleđe. Desio se prosto momenat i osetio sam da je to to. Želim sa njom da provedem život i da budemo zajedno i u dobru i zlu - rekao je Vuk Mob.

Aleksandra mu se javno obratila

"Zvuči kao broj, ali za mene to je svaka poruka, svaki osmeh, svaka naša noć... Za godinu i sedam meseci prošli smo i smeh i suze, uspone i padove, ali ono što je najvažnije - sve smo prošli zajedno. Hvala ti što si tu. Volim te najviše na celom svetu, oko moje", poručila je ona.

"Ostao sam bez oca, žene i deteta"

Inače, reper je jednom prilikom govorio o bolnom periodu.

"Sastavilo me je sve i svašta. Ostao sam bez oca, bez žene, bez deteta, ne znam koji čovek bi nakon toga mogao da nastavi najnormalnije život. Sve me je pogodilo, ali evo, vraćam se polako. Pesma koja mi sada izlazi je posvećena mom pokojnom ocu, što će se videti i u spotu. Bez njega ne bih bio ovde gde sam danas. Kada sam video spot, plakao sam kao kiša sat vremena, ali navikava se čovek na sve", pričao je on.