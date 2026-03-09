Slušaj vest

Folk pevačica Aleksandra Mladenović već dugo nema partnera, a sad je otkrila šta joj je bio najveći problem u prethodnim vezama. Ona je otvoreno pričala o ljubavnim iskustvima koja su je oblikovala.

Aleksandra kaže da joj ljubav nije uvek išla na ruku, ali svaka greška je donela dragocene lekcije.

- Moja najveća osveta je da odem od njih. To ih najviše boli - kazala je ona.

- Problem kod mene je što sam tražila ljubav na pogrešnom mestu. Samo mi je falila ljubav od partnera i na taj način sam pravila pogrešne izbore i velike greške, ali to me je nekako ojačalo, naučila sam šta želim, a šta ne - dodala je Aleksandra.

- Naučila sam da volim sebe i budem samoj sebi dovoljna, pa onda muškarac može da dođe, da mi to samo upotpuni - ispričala je u emisiji "Grand specijal".

Aleksandra podvlači: "Nisam ljubomorna"

Aleksandra je, inače, nedavno pričala o muškarcima.

- Nisam ljubomorna i opsesivna, a on ako smatra da treba da me izgubi, neka to uradi. Moji partneri da mogu mene da zatvore do grla i glave, to bi bilo tako i da ne pevam. Da sedim kod kuće i da budem domaćica - kazala je ona.

- Čekamo onog pravog da prati moje snove. Nije se još uvek pojavio onaj pravi - istakla je.

Aleksandra Mladenović se, podsetimo, nedavno pojavila u čipkanom izdanju, o kom se pričalo

kurir / blic

