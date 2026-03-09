Slušaj vest

Škorićka i dve godine stariji biznismen iz Berlina upoznali su se na jednom prijemu, gde se ona pojavila kao specijalna gošća, i brzo su uplovili u vezu.

Folkerki je pao mrak na oči

Kako je nekada Kurir pisao, pevačica je bez najave banula kod biznismena u Berlina kako bi mu priredila iznenađenje. Međutim, kada je ušla u njegov stan, u koji je trebalo uskoro da se useli, zatekla je šokantnu scenu

- Nemac je bio u krevetu s mlađim muškarcem! Folkerki je pao mrak na oči, počela je da psuje i viče, a njen verenik je uporno ponavljao da mu je to samo dobar prijatelj. Škorićka mu nije poverovala, bacila je verenički prsten, zalupila vrata i zauvek ga napustila.

- Jao, Bože, mislila sam da se ovakve stvari dešavaju samo u filmovima. Ovakvu sramotu nikad nisam doživela. Toliko sam ponižena kao žena da ne znam kako da se nosim s tim. Nijednog trenutka nisam pomislila da bi me prevario s nekom ženom, a kamoli s muškarcem! Tu sliku ne mogu da obrišem iz svoje glave. Ovaj svet je otišao dođavola - rekla je Mira.

S obzirom na to da je strastveni ljubitelj pištolja i da često ide u streljanu, pevačica je srećna što u tom trenutku nije imala oružje pored sebe.

- Zbog posla sam bila sprečena da neko vreme idem u Berlin, iako me je svakodnevno molio da dođem kod njega. Kada sam jedva uspela da odložim neke obaveze, rešila sam da ga iznenadim. Pošto imam ključ od stana, nisam mu se najavila, a kada sam ušla.... Evo i sada se ježim od toga! Uhvatila sam ga s muškarcem! Toliko sam povređena i da sam u tom trenutku imala pištolj kod sebe, ubila bih ih obojicu! Bacila sam mu prsten, okrenula se i otišla. Mnogo me povredio, izgubila sam veru u ljubav - ispričala je svojevremeno Mira za Kurir.

Iznenadila priznanjem o Karleuši

Podsetimo, Mira Škorić je nedavno priznala da se pod uticajem manipulacije koleginice i kume Svetlane Cece Ražnatović ogrešila o Jelenu Karleušu.

- Ja sam se ogrešila o Jelenu zato što sam bila izmanipulisana, to sebi ne mogu da oprostim. Sa Jelenom nikada nisam bila u svađi, nikad. S pravom se naljutila, posle onih imitacija u Grandu kada sam karikirala njene pesme. Ceca je tada likovala, likovala - ispričala je Mira u podkastu B-13 kod makedonskog šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.