Poznata slovenačka pevačica Senida Hajdarpašić podelila je na društvenim mrežama svoje izazovno izdanje. Snimala se u ogledalu, a u prvom planu su bile njene obline.

Mini haljina sa velikim izrezom do pupka privukla je pažnju mnogih.

Imala je zlatnu alku između grudi, a ponosno je pozirala svojim fanovima, te momente okačila na Instagram.

Senidah je pustila kosu da joj pada preko ramena, dok je jasno da nikad bolje nije izgledala.

Senidah pokazala obline
Senidah pokazala obline Foto: Printscreen

Priznala kako se nosi sa teškim momentima

Senidah je, podsetimo, nedavno otkrila čemu pribegava kada joj je teško.

- Volim da sam sama, volim da sam sama i kad sam srećna i kad sam nesrećna, kad mi je teško, ali nekako volim da pobegnem od problema, eto, tako ću da kažem. Putujem, ali to je problem, to je bežanje. Mislim da će mi biti lakše kada pobegnem u drugu zemlju na 2-3 dana, ali to te snađe i tamo - navela je pevačica tad za "Telegraf".

