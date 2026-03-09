Slušaj vest

Pevačica Milica Todorović nedavno je postala majka, a na svet je donela sina Bogdana. Ona se sad prisetila pokojnog Saše Popovića, te otkrila da je sigurna da on i sada navija za nju u novoj, najlepšoj ulozi.

Ubrzo nakon Sašine smrti, Milica je ostala u drugom stanju, što bi volela da je Popović doživeo da sazna.

- Jako mi je žao, eto... Nakon samo dva meseca sam ja ostala trudna i, eto, nisam uspela to da mu saopštim - kazala je ona sa knedlom u grlu.

- Ja sam sigurna da on sad gleda, i zna sve, i da navija - rekla je pevačica potom u dokumentarnom filmu "Sale", dok je poznato da je ona karijeru započela u Sašinom takmičenju "Zvezde Granda".

- Sale mi je bio kao drugi otac. To je živa istina, tako se postavljao prema meni od samog početka - pričala je ona.

Milica o Saši: "Znao je da me pita da li imam dovoljno para"

- Ja sam došla u Grand produkciju sa 13 godina, a kada bih doputovala sa mamom iz Kruševca, on bi me pitao da li imate dovoljno para, da li imate para za autobusku kartu, da li imate gde da prespavate. Ne mogu da prihvatim uopšte da ga nema - jasna je bila Milica za pomenuti film.

Jaka poruka Milice Todorović

Podsetimo, pevačica Milica Todorović se nedavno oglasila se sada na društvenim mrežama i podelila snažnu poruku vere i ohrabrenja koja je mnoge dirnula.

"Ne opterećuj sebe previše. Bog te gleda. Zna kroz šta prolaziš. Zna da si umorna. Zna da si dala sve od sebe. Zna da si zbunjena zbog budućnosti. I pored svega ti ideš dalje. Nisi odustala i Bog se tome raduje".

"Ti si snažna žena; prošla si kroz svaku oluju i ostala uspravna. Plakala si noćima, ali ti je Bog dao snagu da ponovo ustaneš. Ono što je trebalo da te slomi, učinilo te je jačom i zato mu zahvaljuješ" - stajalo je u objavi Milice Todorović ove reči, sa kojim se očigledno poistovetila.