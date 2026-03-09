Slušaj vest

Sofija Janićijević juče je ostala bez poklona za Osmi mart, pošiljke joj nisu stigle ni od majke Brankice, ali ni od podrške, zbog čega se demoralisala, a sve vreme ju je tešio dečko Borislav Terzić Terza.

Brankica, Sofijina majka, nije se oglašavala za medije, za razliku od Milene Terzić, Terzine majke, koja je odmah otkrila zbog čega snajki nije poslala nijedan poklon.

- Kojoj snajki?! Ja nemam snajku tamo! Ne, ne. To moja snajka nije, ne znam čije je. Nek Terza reaguje kako hoće, to ćemo mu reći čim izađe. Ne menjamo stav. Ja to ne prihvatam i to je to. Sto posto u moju kuću nikad neće ući - počela je priču Terzina majka za Pink.rs, te otkrila da joj je unuka Barbara, koju je dobio sa Milicom Veličković, najbitnija.

- Barbara stalno dolazi kod nas, sa nama je stalno, zbog toga mi je puno srce. To mi je najbitnija stvar u životu mom. Dođe tu, bude ceo dan, ode. Okej smo sa Milicom, komuniciramo, sve super, svi. Dogovaramo se oko male, danas je krenula u vrtić, jutros smo se čule - rekla je Terzina majka.

Bora Terzić nakon izlaska iz Elite:

- Moj sin ne zna neke stvari, kada bude izašao sve će da sazna. Ne znam kako će da se nosi sa svim tim. Mnogo se ponižava u odnosu sa Sofijom... Šta ona tu glumi, on joj sve sprema, kuva, radi, ne razumem?! Za šta te žene tamo služe?! Ne mogu da verujem, majke mi. Ono je strašno. Lepo od njega da spremi, skuva, to je lepo, ali kada bude izašao i neke stvari bude saznao i čuo, biće mu sve jasno - priča Milena Terzić i nastavlja:

- Uradila je lošu stvar kao devojka, ušla je u vezu sa čovekom koji je čekao dete. Svaki muškarac može da dobaci, ali na ženi je da li to hoće ili neće. Znala je da je Milica trudna, to nije smela da prihvati ni u ludilu. Prošle godine smo takođe bili besni, sada još više jer je ponovo sa njom. Što baš sa njom?! Ona ti je upropastila viđanja sa detetom! A to nije nikakva ljubav sa njene strane, ona igra igru, niko nije glup. Opasnu igru igra, a sve se zna i čeka se samo njen izlazak. Žao mi je Terze, on je jako osećajan, mnogo, osetljiv je i tek će mu biti teško kada bude video Barbaru, kako je slatka, kako je porasla, šta sve zna... Neće ga interesovati niko kada bude izašao, a od te veze nema ništa. Nit su njeni za tu vezu, nit smo mi za tu vezu. Baš iz tog razloga, što se to sve tako odvilo i krenulo tako kako nije trebalo. Ušla je s namerom da se spetlja sa čovekom koji ima dete, a sada je opet ušla s tom namerom. Ne mogu ni da se nerviram, zdravstveno nisam dobro, trudim se da ne gledam, ali srećna sam što je Barbara sa nama, što je viđamo kad god možemo - kaže Terzina majka.

Sofija i Terza u prošloj sezoni:

"Videla sam sve za Sofiju"

Na mrežama je, kaže, videla brojne dokaze o Sofijinoj burnoj prošlosti.

- Na društvenim mrežama sam videla sve za Sofiju, to svi čitaju. Nije to samo ja da znam, nego ceo svet zna šta čita, postoje svi dokazi, to će videti Bora. Koliko je to tačno ili ne... Sve se može saznati i proveriti. On ako želi, može sa njom da živi, ali to nas ne interesuje. On ne zna šta se dešava, misli da Milica ne da dete, a ne zna da dete stalno dolazi kod nas. Teško mi je što on to ne zna. Mi smo toliko za decu i toliko volimo to dete, i Milica je to videla, koliko volimo Barbaru. Dete nikada nećemo ostaviti u životu, nikada! A on će pothitno morati da se uozbilji po pitanju deteta čim izađe, da dete bude sa njim, da što više vremena provede sa njom. To, po rijalitiju, to ništa ja ne priznajem, Barbara ima da mu bude centar sveta - zaključila je ona.

