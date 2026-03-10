Slušaj vest

Luna Ðogani i Marko Miljković sleteli si na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" posle nedelju dana "pakla" koji su preživeli jer nisu mogli da se vrate zbog situacije na Bliskom istoku. Ðoganijeva nije krila sreću, dok je Miljković ipak odlučio da udari po agenciji preko koje su putovali i koja ih je, kako je rekao, ostavila na "cedilu".

- Dobro smo, kući smo i ništa mi više nije važno samo da idem kod svoje dece. Ovo je stvarno bilo, dve nedelje do danas.

Iako nije planirala, rođendan je proslavila u Kini.

- Rođendan, pa nije kako sam ga planirala, ali nije bilo ni loše u Kini.

Kako ističu, kada su pale prve bombe, njihov odmor se završio i počela je agonija.

- Bilo je svega i svačega, onako u trenutku kad su pale te bombe ma Dubai, na Emirate i mislim da je tada napravljen presek kad je naše letovanje i više se nismo osećali, kako smo se osećali do tad. Znali smo da to jeste problem ozbiljan, jer letimo tuda i to nama pravi pometnju ozbiljnu. Okej, jesmo mi tad na Maldivima, ali više nismo mogli da se opustimo, pogotovu što nismo znali i nismo videli kakvo rešenje imamo dok nismo našli ovu Kinu preko koje možemo da idemo, tek onda smo malo odahnuli. Nije ni sad to to, tek će to biti kad odemo kući našoj deci, kad ih zagrlimo i poljubimo - rekao je Miljković.

Na pitanje koliko su oni platili karte i da li su kao i ostali morali da iskeširaju ogroman novac, Marko je potvrdio.

- Pa da, kako ko je prošao. Mi smo 6.000 evra za nas dvoje platili od Maldiva do Beograda, sve kompletno. Imali smo let Male-Kuli, to je jedan grad u Kini, pa Kulmin Gvandžou, tamo smo prespavali jedan dan i do Beograda i sve to za 6.000 evra. Čak jedan detalj, 7.000 evra su bile sve karte, sve ekonomska klasa, međutim, ispostavi se da Beograd - Gvandžou u Air Srbiji biznis klasa jeftinija 400 evra - otkrio je Marko.

- Zato sam spavala 10 sati do Beograda - dodala je Luna

- Uzeli smo biznis klasu, spavali, jeli. Inače je biznis klasa skuplja, ali sada je bila jeftinija. Zato što je potražnja za ekonomskom klasom bila velika, krcat je bio avion, ispade da je biznis klasa jeftinija.

- Od trenutka kad se to desilo, meni je stao odmor. Jako mi je bilo stresno, sama ta činjenica da mi danima nismo mogli da nađemo karte, agencija preko koje smo putovali nas je potpuno ostavila da se sami snalazimo. To uopšte nije u redu, jer smo preko njih došli, imali su tu dužnost da nađu bilo koju alternativu preko koje možemo da dođemo, a da to nije Dubai. Slali su nas preko Dubaija, tamo gde su rakete. Nismo želeli - rekla je Luna.

- Bilo je mnogo ljudi koje su avio-kompanije i turističke agencije slale na Dubai, a jednostavno... Evo gledao sam pre dva dana, avioni su leteli po dva sata u krug, nisu mogli da slete, ajde zamislite te ljude koji su u avionima zarobljeni. Pitanje da li će ostati bez goriva, da li će... Jednostavno nije sigurno ići dole, nećemo sad da lupamo gluposti "najsigurniji grad na svetu" i slične stvari - dodao je Miljković.

- Sve je super, ali nikad ne znaš kada može da padne jedna raketa. Prvo imate taj rizik, drugo imaš rizik jer ne znaš kad će vaš avion da poleti, pošto prvo morate da sletite u Dubai da bi poleteli za Beograd. Milijardu nekih rizika imate.

"Pozajmite se 1.000 evra"

- Ljudi, ako još nekog ima na Maldivima, ja vam preporučujem, pozajmite se bre 500, 1.000€ skupite i nemojte da rizikujete preko Dubaija, to je moj savet.

Na pitanje da li će im možda nešto agencija vratiti, Luna i Marko su besno odmahnuli glavom.

- Ne verujem da će išta - rekla je Luna.

- Nećemo o tome da pričamo ništa, probaćemo nešto da refundiramo. Ne verujem da ćemo ulaziti u sudske sporove, stvarno ima puno sudskih sporova - dodao je Marko.