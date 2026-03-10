Slušaj vest

Sin pevačice Lepe Brene i biznismena Slobodana Bobe Živojinovića, Viktor Živojinović trenutno boravi u Aziji, odakle na društvenim mrežama objavljuje snimke sa putovanja.

Tokom jedne vožnje zabeležio je putovanje brzim vozom koji je dostizao brzinu od 344 kilometra na sat. Na snimku se vidi i unutrašnjost vagona u kojem je putovao, kao i izgled stanice sa koje je krenuo. Podelio je i kadrove predela kroz koje je voz prolazio.

Viktor Živojinović Foto: Pritnscreen/Instagram

Borba sa viškom kilograma

Viktor je ranije javno govorio o problemu sa viškom kilograma. U jednom periodu imao je oko 163 kilograma, ali je kasnije uspeo značajno da smrša. Njegova majka, Lepa Brena, ranije je izjavila da joj je bilo teško zbog njegovog zdravstvenog stanja i da ju je to veoma potreslo. Sam sebi je prepisao režim ishrane, pa je sa 115 spao na 90 kilograma, ali nije tu stao.

- Po preporuci Saše Popovića, držao je hrono dijetu. Tada je skinuo kilograme, ali su se oni vratili čim je prekinuo s takvom ishranom. Kada je shvatio da postaje sve deblji i deblji uradio je test na intoleranciju i na osnovu toga je osmislio režim ishrane - otkrio je jednom prilikom izvor i dodao da je Viktor prvih dana imao krize, ali da se sada navikao. Sva tri obroka sastoje se od mesa i salate. Izbacio je alkohol, sokove, slatkiše i testeninu. Otkako je smršao, popravila mu se krvna slika - govorio je izvor.

Viktor Živojinović putuje vozom kroz Aziju Izvor: Instagram/viktorernest

