Slušaj vest

Trudna pevačica Iva Bojanović i njen suprug pevač Joca Stefanović već neko vreme zaglavljeni su na Tajlandu zbog rata na Bliskom istoku. Iva je na svom Instagram profilu prvo objavila snimak na kom je vidimo u crnom bikiniju dok šeta plažom, a onda je u kadar "upao" i njen partner.

Njih dvoje su se kupali i uživali u prelepom vremenu, a pevačica je potom objavila i niz slika koje su nastale tokom putovanja, a na skoro svakoj je njen trudnički stomak u prvom planu.

1/7 Vidi galeriju Iva Bojanović Foto: Pritnscreen/Instagram

Uspeli da kupe karte

Iva Bojanović i njen partner pevač Joca Stefanović su nakon određenog perioda uspeli da kupe karte za povratak u Srbiju, a trudna pevačica otkriva da je pretrpela veliki stres, jer nije znala u kom pravcu će ići njihov povratak u Srbiju.

- Trenutno se osećam dobro, ali nisam se osećala prethodnih par dana, jer smo u situaciji u kakvoj jesmo. Imala sam i neke kontrakcije, a sve je to zbog stresa. Pomirili smo se sa situacijom jer ništa nije do nas, a ono što je do nas rešili smo juče. Kao trudna se sada osećam dobro – rekla je Iva za “Blic“, dok je Joca besno pričao o kompaniji preko koje su organizovali putovanje, a zbog koje sada trpe veliki finansijski gubitak.

1/7 Vidi galeriju Joca Stefanović i Iva Bojanović Foto: Pritnscreen/Instagram