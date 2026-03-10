SKINULA SE TRUDNA IVA BOJANOVIĆ! S Jocom zaglavljena na Tajlandu, ali uživaju za sve pare: Stomak u prvom planu (FOTO)
Trudna pevačica Iva Bojanović i njen suprug pevač Joca Stefanović već neko vreme zaglavljeni su na Tajlandu zbog rata na Bliskom istoku. Iva je na svom Instagram profilu prvo objavila snimak na kom je vidimo u crnom bikiniju dok šeta plažom, a onda je u kadar "upao" i njen partner.
Njih dvoje su se kupali i uživali u prelepom vremenu, a pevačica je potom objavila i niz slika koje su nastale tokom putovanja, a na skoro svakoj je njen trudnički stomak u prvom planu.
Uspeli da kupe karte
Iva Bojanović i njen partner pevač Joca Stefanović su nakon određenog perioda uspeli da kupe karte za povratak u Srbiju, a trudna pevačica otkriva da je pretrpela veliki stres, jer nije znala u kom pravcu će ići njihov povratak u Srbiju.
- Trenutno se osećam dobro, ali nisam se osećala prethodnih par dana, jer smo u situaciji u kakvoj jesmo. Imala sam i neke kontrakcije, a sve je to zbog stresa. Pomirili smo se sa situacijom jer ništa nije do nas, a ono što je do nas rešili smo juče. Kao trudna se sada osećam dobro – rekla je Iva za “Blic“, dok je Joca besno pričao o kompaniji preko koje su organizovali putovanje, a zbog koje sada trpe veliki finansijski gubitak.
- U kontaktu smo bili sa našom kompanijom koja je bila zadužena za naš let i povratak, ali su nas oni prebacivali sa jednog mejla na drugi i nikakvo rešenje nam nisu davali i iz tog razloga smo se jako istresirali. Na kraju smo dobili obaveštenje u poslednjem momentu da nam je let otkazan i niko nam nije ponudio nikakvo rešenje. Razočarani smo tim pristupom, iako razumemo situaciju i rat, ali trebali su da nam jave da li postoji druga solucija, bez da nam vrate novac, jer smo mi po svaku cenu želeli da se vratimo u Beograd. Nismo uspeli i upali smo u finansijsku rupicu, jer su karte finansijski otišle u “nebo“ i bili smo prinuđeni da kupimo karte u svom trošku. Naveo sam tamo da je moja supruga trudna, da doživljavamo ozbiljne stresove i samo sam hteo da nam neko odgovori, ali odgovor nismo dobili.