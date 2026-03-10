Slušaj vest

Influenserka Anđela Đorđević (26) porodila se 9. septembra 2025. godine i na svet je donela dečaka. Ona je ponovo ostala trudna tri meseca nakon porođaja, a sada su ona i njen partner otkrili pol bebe.

Naime, Anđela i njen suprug su 8. marta otišli na plažu sa dva buketa ruža - jedan je bio roze boje, a drugi plave. Anđela je držala oči zatvorene dok je njen suprug pogledao papirić na kom je pisao pol bebe, a potom se ona okrenula i videla da on drži plavi buket, što znači da će njihova porodica biti bogatija za još jednog dečaka.

Žive u Francuskoj

Inače, Anđela i njena porodica žive u Francuskoj.

Na jutjubu saopštila da je u drugom stanju

Anđela je na Jutjubu saopštila da je u drugom stanju.

- Ljudi, ja sam ponovo trudna. Ne znam šta da kažem, verujem da vas je sve ova informacija iznenadila. I nas je kad smo saznali, donekle. Mi ovo znamo još od početka decembra, moj stomak se dosta vidi - rekla je ona.

- Nije bilo iznenada, to smo želeli, hteli smo da razlika između dece bude mala. Konstantin je imao tri meseca kad smo saznali da sam trudna. Za mene je to bio šok, razne emocije, prepala sam se, sad sam presrećna. Jedva čekam, verujem da će biti izazovno.