Slušaj vest

Jutjuber Baka Prase otkrio je kako je kupio novi stan koji će koristiti samo za snimanja, kao i da je zvanično kupio novi blindirani automobil. Jutjuber koji je dobio helikobakteriju zbog stresa nakon što mu je zapaljen automobil, odlučio je da nastavi dalje i radi punom parom.

Bogdan je sada u svom prenosu uživo ispričao da je uložio veliki novac u svoj posao, pa je tako kupio stan koji će mu služiti samo za snimanje klipova, a pazario je i novi blindirani "rezvani".

1/5 Vidi galeriju Baka Prase u Telcastu otkriva da otac nije govorio sa njim Foto: Printscreen/Youtube/Telekom Srbija

- Shvatio sam da nema poente više da živim pod stresom, uzeo sam novi auto i to je sada zvanično. Uzeo sam i stan za lajvove, tako da idem iz Srbije na kratak odmor, a kada se vratim kreće haos. Kada se budem vratio sa pauze kreću lajvovi, iventovi i gomilu novih stvari koje pripremam - rekao je jutjuber.

Zapaljen "brabus" od 500.000 evra

Podsetimo, Baki Prasetu je izgoreo skupoceni automobil u Beogradu na vodi. Džip "brabus" zapaljen je ispred njegove zgrade u luks naselju, a kako je ranije navodio, ova besna mašina vredi čak pola miliona evra.

- Ne znam šta da kažem. Meni je u pola 4 ujutru pisao Igor: "Brate, jesi živ, jesi dobro? Stižem.", ja odgovaram: "Molim?", kaže on: "Zapaljen brabus", pomislio sam hvala Bogu, nikome se ništa nije desilo. Silazim dole, a brabus izgoreo ful, do koske. Ja sam se smejao, nisam presrećan naravno, ali baš me briga, napravićemo da kupim pet novih. Šta da radim, dešava se - rekao je Baka Prase.

1/12 Vidi galeriju Baka Prase Foto: Privatna arhiva, Petar Aleksić

- E sad, ko stoji iza toga, to je pitanje i to me zanima. Iz Brabusa mi samo fale uspomene, bio je poseban, one of one. Izvozao sam ga, prošao me je i gas za njega, nisam srećan što su ga zapalili, ali nisam se mnogo ni potresao, ne bih se onako šalio da nisam lagan. Ali oni koji su zapalili, ne znam šta su tačno mislili da će da postignu. Ja ću sad da dođem i kažem: "Platiću reket, kome treba da se javim da platim reket?". Baš me briga - naveo je Bogdan Ilić.