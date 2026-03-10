Slušaj vest

Luna Đogani i Marko Miljković konačno su stigli u Beograd, nakon što su nedelju dana prolazili kroz agoniju na Maldivima zbog rata na Bliskom istoku. Đoganijeva nije krila sreću što je ponovo sa svojim najmilijima, a njeni najnoviji emotivni prizori raznežili su javnost.

Luna je jedva čekala da stigne kući kako bi zagrlila decu . Luna je na svojim društvenim mrežama objavila sliku sa majkom, a Anabela je uz nju napisala dirljive reči: "Vratilo mi se dete". Podelila je snimak sa ćerkom: "Srce mi je na mestu".

Za karte dali 6.000 evra

Podsetimo, Luna i Marko su na egzotičnim Maldivima planirali da uživaju u odmoru, ali se sve pretvorilo u pravi "pakao" kada zbog eskalacije bezbednosne situacije na Bliskom istoku nisu mogli da se vrate u Srbiju. Kako su istakli, odmor im je preseo onog trenutka kada su čuli za prve bombe, pogotovo jer ih je, prema Luninim rečima, agencija preko koje su putovali ostavila da se potpuno sami snalaze.

Njihova potraga za letom odvela ih je neočekivano u Kinu, gde je Luna, umesto na velikoj proslavi u Beogradu, svoj 30. rođendan proslavila na 94. spratu luksuznog kineskog hotela.

Snalaženje za povratak kući ih je skupo koštalo – za letove preko grada Guangdžou do Beograda iskeširali su čak 6.000 evra, uspevši da ugrabe mesta u biznis klasi jer je neverovatnim sticajem okolnosti bila jeftinija od ekonomske koja je bila rasprodata.

