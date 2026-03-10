Slušaj vest

Danijela Dvornik posetila je buvljak i objavila snimak na društvenim mrežama.

Udovica legendarnog kralja fanka pokazala je kako izgleda atmosfera ali i šta joj je privuklo pažnju.

Crvena čipka

Naime, Danijela se prošetala sa prijateljicama i gledala šta se sve nalazi u ponudi. Raspoložene i vesele, zaustavile su se kod tezge sa donjim vešom, gde je njena prijateljica zagledala baš crveni i to čipkasti.

- Dame investiraju u erotski život - napisala je Danijela na video snimku koji je nasmejao sve.

Transformacija

Danijela je nedavno odlučila da se ulepša i podmladi, te se podvrgla fejsliftingu, a rezultate nakon operacija podelila je objavila javno kako bi njeni pratioci mogli da vide njen novi izgled.

Udovica legendarnog kralja fanka i svoju liniju je doterala, te mnoge fotografije na njenim društvenim mrežama imaju mnoštvo pozitivnih komentara.

Kuća na Braču postala oaza mira

Pre nego što je preminuo, legendarni glumac Boris Dvornik i njegova supruga Diana ostavili su svoju kuću na ostrvu Braču sinovima, Dinu i Deanu. Dean je godinama kasnije odlučio da svoju polovinu pokloniti Dinu, ali je kuća nakon Dinove smrti postala Danijelina. Dean joj je prepisao svoju polovinu bez ikakve naknade.

Danijela je vilu renovirala i preuredila po svo ukusu, te danas uživa u nestvarnoj prirodi.

Na fotografijama se vidi da je prilikom uređenja prostorija birala svetle i neutralne tonove. Uz sive zidove kombinovala je beli nameštaj, beli dvosed i policu. Na velikom prozoru videla se prozračna bela zavesa, a uz trosed je postavila okrugli stolić. Sve je upotpunila sa nekoliko sobnih biljaka, a zidove je ukrasila slikama sa jednostavnim crnim okvirima.

- Neki nameštaj sam nasleđivala, ali dosta toga sam kupila jer mali prostori traže adekvatna rešenja. Kuhinja je zapravo sve odredila, a nju sam birala mesecima i prošla sam sve boje, a onda sam se zaljubila u crnu i drvo. Veliki sam ljubitelj industrial loft dizajna, ali kuća mi to nije dopuštala pa sam malo vrludala. Uglavnom, sve sam sredila da jednostavno uživam u svakom kutku kuće i prosto ne znam gde bih radije bila - govorila je Danijela jednom prilikom za medije.