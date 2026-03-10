Slušaj vest

Dado Polumenta vratio se sa produženog osmora na Maldivima gde je boravio sa decom i trudnom suprugom Ivonom. Oni su došli u ponedeljak oko ponoći letom iz Frankfurta do kojeg su s Maldiva stigli preko Singapura.

Dado je otikrio da je karte platio 5.000 evra, a onda se osvrnuo i na skandal koji je nastao jer je Toni Cetinski otkazao koncert u novosadskom Spensu i to na dan održavanja. Toni je kao izgovor naveo branitelje koji tvrde da je u Spensu ratnih devedesetih bio logor, a zaparvo, kako kažu upućeni, nije prodao ni polovinu karata.

I dado deli to mišljenje.

- Ne ide mu prodaja karata, pa se setio žrtava - rekao je Dado Polumenta i nastavio:

- Ko će se setiti ko ga je pre tri godine pretekao preko pune? To su gluposti, i to se setio na dan koncerta? Ja sam bez dlake na jeziku, možda će neko zameriti, ali ne treba mešati muziku i politiku. Hrvati, volimo vas - rekao je Dado.

Podsetimo,povratak porodice Polumenta u Srbiju bio je znatno komplikovaniji nego što su planirali kada su krenuli na odmor. Put je trajao više od deset sati i uključivao je više etapa leta, jer su zbog bezbednosne situacije morali da biraju dužu i sigurniju rutu.

Prema planu koji su uspeli da organizuju u poslednjem trenutku, porodica Polumenta sa Maldiva je krenula avionom ka Singapuru, odakle su nastavili put ka Evropi, a zatim i ka Beogradu.

Polumenta je na Maldive otputovao sa suprugom Ivona Polumenta, koja je u šestom mesecu trudnoće, kao i sa njihovim ćerkama. Ono što je trebalo da bude miran porodični odmor pretvorilo se u neplanirani produženi boravak na egzotičnoj destinaciji, jer su se planovi za povratak potpuno promenili zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku zbog čega je došlo do otkazivanja brojnih letova preko Dubaija.