Slušaj vest

Autor brojnih hitova Dragan Brajović Braja proslavio je 30 godina braka sa suprugom Gordanom. Tim povodom u jednom beogradskom restoranu okupili su mnogobrojne prijatelje, među kojima su i poznate ličnosti.

Pravo je, pravo sa snimanja "Zvezda Granda", došla Svetlana Ceca Ražantović. S njom je bio kompozitor i njen novi saradnik Dejan Kostić.

Slavlje su uveličali i Jovana i Željko Joksimović, a stigla je i Viki Miljković sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom. Odlično raspoložen bio je i Željko Samardžić, kojem je društvo pravio zet.

Dragan Brajović Braja se ne pojavljuje često u medijima, te nije mnogo u javnosti govorio o svom privatnom životu, ali je jednom prilikom ispričao neke stvari iz svog braka i odnosa sa suprugom.

1/12 Vidi galeriju Dragan Brajović Braja Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Nemam klasičan posao sa radnim vremenom od devet do pet, tako da mi uvek ostane dovoljno vremena za kuću i porodicu. Nismo porodica po šablonu. Ne volim šablon ni u čemu, a najmanje u porodici. Možda će mi neko i zameriti zbog toga. Nekako ljudi nedeljni ručak svrstavaju u tradiciju, a to nije slučaj i sa mnom. Kod nas nema striktnih pravila, ručak nikad nije u dva, dok se svi okupimo, obično ručamo u pet", ispričao je jednom prilikom za medije.

Braja je suprugu upoznao na neobičan način. On je devojkama gledao u šolju u kafiću pored fakulteta.

1/10 Vidi galeriju Dragan Brajović Braja Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Dok sam studirala Pravni fakultet često sam provodila vreme u kafiću "Bonafides". Zapravo, tamo smo se Dragan i ja upoznali. Tog dana sam krenula u kafić da se nađem sa drugaricama i tamo zatekla njega. Bio je okružen devojkama. A znate li šta je radio? Evo neka vam sam kaže - ispričala je Goca, Brajina supruga jednom prilikom.