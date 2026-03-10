Slušaj vest

Dušica Grabović privlači pažnju javnosti na društvenim mrežama svojim oblinama i provokativnim fotografijama.

Pevačica je jednom prilikom otvoreno spomenula i intimne snimke koje poseduje u telefonu.

"Jak muškarac ne menja ženu"

Dušica je otkrila kakvi muškarci su pravi i da li je takvog upoznala do sada.

- Teško je, ali jaki muškarci to razumeju. Nijedan jak muškarac neće probati da menja ženu u određenom dobu i prihvatiće posao kojim se bavi, jer poverenje je najbitnije u vezi. Nisam još uvek upoznala takvog muškarca, ne mogu da se pohvalim - rekla je ona.

- Kažem ja mojoj najboljoj drugarici najbitnije u životu je naći muškarca koji je dobar, koji je lep, situiran, bogat i važno je da se ta četvorica ne poznaju. Nemoguće je naći sve u jednom.

"Imam kućne snimke sa momcima"

Osim toga, Dušica Grabović ne krije da ima eksplicitne snimke sa muškarcima, koje, kako priznaje, neretko gleda.

- Imam kućne snimke sa bivšim momcima, koje često i pogledam i to ima svaka žena u Srbiji - kazala je Dušica jednom prilikom.

Sa ovim pevačem izgubila nevinost

Dušica Grabović nedavno je govorila o svom privatnom životu i jednom prilikom otkrila da je sa kolegom Peđom Jovanovićem imala intimne odnose.

- Anu i njega poznajem od 16. godine života, rođeni smo u istom gradu, a ja sam zbog njega i počela da se bavim pevanjem. On je nastupao u jednom kafiću gde sam ja izlazila - pričala je ranije za Kurir Dušica Grabović i dodala:

- Sa njim sam izgubila nevinost. Moja prva ljubav, moj prvi pređen most. Bila sam čak i na rođenju njegovog sina.

Pevač Peđa Jovanović dva puta se razvodio od supruge Ane sa kojom ima troje dece, a koja atraktivnim izgledom izaziva veliku pažnju javnosti.