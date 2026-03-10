Slušaj vest

Olivera Jovićević, nekadašnja voditeljka Javnog servisa, oglasila se nakon što je Jakov Jozinović obavestio fanove da neće otkazivati koncert u novosadskom Spensu u subotu, 14. marta.

Podsetimo, mladi pevač se obratio fanovima na Instagramu i istakao da se vide u Novom Sadu, te su ovaj njegov potez mnogi s oduševljenjem dočekali, jer nije podlegao pritisku branitelja koji su zahtevali od njega da otkaže koncert, kao što je to učinio Toni Cetinski, pod izgovorom da je u novosadskoj dvorani nekada bio logor.

Reči podrške

Olivera je sad reagovala na svom Instagramu i napisala: 

Jakov Jozinović Foto: Ilija Ilić

- Mladost. Jakov na koncertu u Spensu posle ove blamaže Cetinskog.

Podsetimo, jakov je na svom profilu napisao da muzika ne poznaje granice. 

- Ja za čuda letim. Letim za ljubav, poniznost, mladost i muziku koja ne poznaje granice - rekao je on i dodao:

- Dobri ljudi, hvala vam što ste uz mene. Svoj dar prenosim glasom i zato je moja turneja veliko hvala svima koji dolazite. Nastavljamo širiti ljubav i muziku već ovog vikenda u Novom Sadu - poručio je devetnaestogodišnji pevač, koji je napravio pravo čudo svojim talentom.

Jakov Jozinović
Foto: Nemanja Janković, Promo/Sava Centar

Inače, koncert u Spensu odavno je rasprodat, baš kao i šest koncerata u Sava centru tokom marta i aprila.

Podsetimo, Jakova nakon Spensa očekuje druženje i sa beogradskom publikom, koja je bukvalno razgrabila karte za svih šest termina.

On je nedavno u intervjuu za Kurir televiziju govorio kako se oseća zbog velikog uspeha.

Istorijski trenutak

- Mi smo prvo radili MTS dvoranu. Kada smo je prodali u rekordnom roku, znao sam da imam potencijal za nešto veće, ali toliko strahopoštovanje sam imao prema Sava centru kao dvorani, što i dalje imam, da sam bio u fazonu ono, ako prodam jedan red, biće dobro. Bio bih srećan, jedan red i idemo dalje. Stavili smo to u prodaju i desio se onaj istorijski trenutak da je bilo desetine hiljada ljudi u redu i onda sam morao da prestanem da razmišljam o tome šta se događa, da pustim ljude da rade svoje.

Jakov Jozinović Izvor: Kurir