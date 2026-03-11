Slušaj vest

Bojana Rajić i njen suprug Branislav Đurđević godinama uspevaju da od javnosti sačuvaju intimu. Ljubavni par uživa u porodičnom životu, a manekenka na svojim društvenim mrežama neretko otkriva kako izgleda njena svakodnevnica i stil života.

Vila kao iz snova

Bojana i Branislav žive u luksuznoj vili u jednom od najlepših kutaka u Beogradu, prestižnom Diplomatskom naselju blizu Košutnjaka.

U domu se može primetiti da je sve uređeno po poslednjim standardima - od zidova do elegantnih komada nameštaja i vrednih umetničkih dela.

Ako je verovati fotografijama koje najčešće objavljuje, Bojanin omiljeni kutak je biblioteka, ali i ogroman garderober u kojem se redovno slika. Svakoj prostoriji manekenka je dala svoj pečat.

Nedavno se oglasila na Instagramu i otkrila kako izgleda proces njenog stvaralaštva i to baš u dnevnoj sobi. Oštrom oku ne promiče novi detalj u dnevnom boravku, a to je tigrasti jastuk i tepihčić u istom dezenu.

10 godina ljubavi

Podsetimo, nakon razvoda od golmana Vladimira Stojkovića mirnu luku je pronašla pored Đurđevića kome je rodila sina Vukašina. Bračni par se na večnu ljubav zavetovao u dvorištu njihove prelepe vile, na intimnoj ceremoniji kojoj su prisustvovali samo članovi porodice i kumovi.

Bračni par je prošle godine proslavio 10 godina srećnog i skladnog braka, a tim povodom su otputovali na egzotičnu destinaciju, a Bojana je tada otkrila delić atmosfere romantičnog putovanja na društvenoj mreži Instagram.

Kuću prepisala bivšem

Bojana Rajić je nakon razvoda od Vladimira Stojkovića, fudbalera sa kojim je bila u braku pre Branislava, na društvenim mrežama otkrila da se kuće na Dedinju odrekla.

- Celokupne imovine se jesam odrekla, kuću na Dedinju jesam prepisala na Vladimira, s tim što Lav i ja imamo doživotno pravo stanovanja u jednoj od Vladimirovih nekretnina. Tako da Lav ima krov nad glavom i nije ostavljen na ulici, kao što na kraju ispade. Alimentacija, bez obzira na primanja mog bivšeg supruga, primerena je detetu uzrasta od tri godine. S obzirom na to da i ja radim i izdržavam sebe, nijednog trenutka nisam trazila izdržavanje za sebe kao bivšu suprugu. Lav redovno viđa oca i boravi kod njega - napisala je tada Bojana Rajić na svom Fejsbuku.