Bojan Tomović jedan od najvećih hitova koji ima u svojoj karijeri jeste duetska pesma "Jugić" sa Jovanom Pajić.

Pevač je sa koleginicom bio u dobrim odnosima, a sada je sve iznenadio objavom.

Brutalne uvrede i prozivke

Naime, Bojan je objavio poruku koju je poslao Jovani, sa sve prozivkama i ružnim rečima.

- Ma nisam ja, Boko, tvoj. Sram te bilo, nezahvalnice jedna. Je l’ ti to ona glava, mentorka Marija, brani da i ti izreklamiraš spot za 'Jugić', koji je realno tvoj najveći hit? Da li ste normalne vas dve? Umislile ste da ste Madona i Britni, a zapravo ste Bica i Đeljana. Bica Šerifović i Đeljana Pajić. Kaži toj kravi da ću joj poslati policiju na vrata ukoliko nastavi sa spletkama. I nemoj više da me zoveš kad dođeš u Budvu, ku*ac ću da ti se javim, jer ćeš od sada biti blokirana - napisao je Tomović i dodao:

- Nikada ti meni nisi bila prijatelj. Ti si mi i brak rasturila, jer moja bivša žena nikada nije mogla da mi oprosti našu saradnju. Ja ti opraštam jer je mesec Ramazana, a ti prestani da lupetaš gluposti o meni novinarima. Srdačan pozdrav i sve najbolje, Đeljana je*ala te Bica", napisao je Tomović koleginici u poruci koju je podelio javno, a odgovor, po svemu sudeći, nije dobio.

Bez odgovora

Podsetimo, Bojan Tomović je uz pomoć veštačke inteligencije uradio spot za pesmu "Jugić" gde je ubacio mnoge pevače za domaće javne scene, ali i Mariju i Jovanu.

Spot koji spominje u poruci je upravo taj, a ekipa Kurira je pokušala da stupi u kontant sa Jovanom Pajić, ali pevačica nije odgovorila na pozive i poruke.

Nedavno proslavio 43. rođendan

Kontroverzni pevač je ponovo završio u duševnoj bolnici, ali ovog puta u Beogradu. Bojan Tomović je vredno radio na pesmama kada je osetio da mu se psihičko stanje pogoršava.

Osetio je da mu se stanje pogoršava, te je odmah potražio stručnu pomoć u jednoj privatnoj bolnici, koja se i između ostalog bavi lečenjem zavisnosti, ali i psihičkim poremećajima.

Nedavno je proslavio svoj 43. rođendan, a u posetu su mu došli članovi porodice i prijatelji.