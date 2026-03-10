Slušaj vest

Darko Lazić vratio se sa suprugom Katarinom Lazić i ćerkom Srnom sa Maldiva u ponedeljak uveče. Oni su zbog otkazanih letova usled eskalacije sukoba na Bliskom istoku kući došli alternativnim putem preko Singapura i Istanbula.

I dok je Darko odmah posegao za domaćoh hranom poput slanine i jaja, njegova supruga je odgovorina na Instagramu na sve negativne komentare koji su im stigli. Nju su pogodile priče da su došli državnim avionom, a oni su sami snosili troškove i to čak 10.000 evra.

- Pa da rezimiramo - nismo se sa Maldiva vratili "državnim avionom" tj letom koji finansira država. Nažalost po ljude koji to komentarišu - avionske karte, smeštaj i ceo povratak smo sami platili, kao i većina ljudi koji putuju. Država nam nije finansirala ni odmor, ni povratak. Ali, hvala na brizi o našem budžetu, očigledno vas zanima više nego nas - napisala je Kaća na Instagramu.

1/7 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir

Inače, njih je zadesio peh i po sletanju na beogradski aerodrom. Oni jesu došli, ali ne i njihovi koferi koji su se negde zagubili.

- Mi smo jedva stigli. Prtljag nam nije stigao. Stići će nekad, a možda i nikad. Mi smo kružili lepo, obišli smo zemaljsku kuglu. Znate kad bih inače otišao u Singapur da se ovo nije desilo. U nečemu lošem ima i nečeg lepog - rekao je Darko i dodao:

- Umorio sam se, jedva čekam da dođem kući i da se ispružim - poručio je pevač.

- Mi smo jedva stigli. Imali smo jutros let iz Singapura, naravno prednost su imali putnici njihove kompanije, pošto smo mi preko Emirata išli, i bilo je ako bude mesta u avionu - ići ćemo, ako ne, da sačekamo drugi. Smučio mi se i odmor - otkrio je pevač.

Foto: Printscreen

Podsetimo, nekoliko sati nakon Lazića sleteo je i Dado Polumenta sa svojim ćerkama i trudnom ženom Ivonom, a u jutarnjim satima na aerodrom "Nikola Tesla" sleteli su i Luna Đogani i Marko Miljković, koji su besni na agenciju jer im nije pomogla u pronalaženju avionskih karata već su morali sami da se snađu. Oni su došli preko Kine do Turske i odatle za Beograd, dok je Polumenta stigao preko Singapura i Nemačke do Beograda.