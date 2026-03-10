ŽELJKO SAMARDŽIĆ PEVA U KNEZ MIHAILOVOJ! Muzička zvezda se pridružila uličnom sviraču, a onda je nastala prava magija (VIDEO)
Željko Samardžić godina oduševljava i iznenađuje svoju vernu publiku, a sada je kompletnu javnost ostavio bez daha.
Čarolija u centru grada
Bivša zadrugarka Sofija Una Manić šetala je centrom Beograda i snimila nesvakidašnju situaciju. Naime, Željko Samardžić se priključio dečku koji svira u Knez Mihailovoj, Dušanu Crnobrnji, te su zajedno napravili spektakl usred srpske prestonice.
U jednom trenutku otpevali su zajedno Željkov hit "9 hiljada", a mnogi su komentarisali veličinu pevača koji je pored kompletne karijere ostao skroman i dobar čovek.
Iako je Željko imao kačket i crne naočare, prolaznici su ga prepoznali njegovu specifičnu boju glasa i uživali u performansu.
"Najveća ljubav i aplauz"
Sofija koja je šetala sa svojom ćerkicom i od ovog trenutka napravila uspomenu, napisala je:
- Ko je imao prilike ovome da prisustvuje bogat je čovek, posebno ja kao mama. Zar nije umetnost napraviti za dve sekunde fantastičan koncert, bez ikakve pripreme, efekata, novca? Najveća ljubav i aplauz!
Muzika prva ljubav
Estradni umetnik je jednom prilikom za Kurir u emisiji "Nije sve tako crno" otvorio dušu i otkrio esenciju ljubavi prema muzici, ranom detinjstvu i najvećim željama i ambicijama.
- Imao sam interesantno detinjstvo, ja sam oficirsko dete. Selili smo se, menjali gradove i republike. Prvi razred sam završio u Nikšiću, drugi u Igalu, treći sam već bio u Mostaru, četvrti, peti, šesti i sedmi bio u Zadru, a u osmom sam se vratio u Mostar. Prvu ljubav iz ranog detinjstva prema muzici osetio sam kad bi dolazili gosti, pokojna majka me je često molila da otpevam nešto, ja se popnem na stolicu uzmem gitaru i pevam. Majka je osetila moj talenat a i sama je lepo pevala. Onda su me tu oni kao častili... - govorio je Željko i otkrio da nikada nije maštao da bude poznat:
"U Beogradu sam ostvario sve svoje snove"
- Ali nikada to nisam shvatao kao svoju budućnost sve dok u Zadru nisam odgledao festival "San Remo" i dok se nisu pojavili likovi iz moje rane mladosti koje sam obožavao poput Tom Džonsa kojeg sam kasnije u upoznao u Beogradu. Desila mi se karijera, zaista je nisam jurio. Kockice su se složile, a Beograd je grad u kome sam ostvario sve svoje snove.