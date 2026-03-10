"KO TI JE DOZVOLIO DA SNIMAŠ?" Ceca zagrmela kad je videla šta joj rade iza leđa
Ceca Ražnatović burno je reagovala na snimanju "Zvezde Granda" kada je primetila da je krišom usnimljena. Pre nego što su se na kamerama upalile crvene lampice, Ceca Ražnatović i Snežana Đurišić vodile su prilično ozbiljan, privatan razgovor na sceni.
Međutim, izgleda da to Dragan Kojić Keba nije znao, pa je hteo malo da usnimi atmosferu pre snimanja i te zanimljive trenutke koje publika inače nema prilike da vidi podeli na društvenim mrežama.
Snežana je na to ukazala Ceci, a kada im je kolega prišao sa upaljenom kamerom Ceca je odmah reagovala.
- Šta radiš to? Ko ti je dozvolio da snimaš, ko ti je dozvolio?! – upitala ga je Ceca.
Odmah zatim je dodala:
- Kako možeš nedozvoljeno da snimaš, je li Kebo? - prenosi Grand
Ove reči u prvi mah zvučale su grubo, ali je Ceca osmehom pokazala da je njena rekacija bila samo šala.
Ceca jednom napustila studio zbog Milija
Naime, tokom predstavljanja kandidata član produkcijskog žirija je žestoko opleo po Ceci, na šta mu ona nije ostala dužna i komentarom ga postavila na mesto.
- A Ceca vidi, stalno hoćeš ka*iš, nećeš ka*iš. Ka*i brate - rekao je Ceci besno član produkcijskog žirija.
- Tom terminologijom stvarno ne mogu da vam vratim, jer ovo je porodični šou - odgovorila je ona.
- Slažem se sa Cecom, ovo je porodični šou i u porodici niko ne ka*i - dodao je Popović, te se u sve umešao i Mili.
- Znam ja gde sam pevala i pre tebe, zato prestani da budeš bezobrazan. Stidi se tvojih reči, stvorila sam te, nisi imao ni gitaru. Evo ti čoveka, pa neka vodi žiri - rekla je ljutito Ceca i napustila žiri.
- Razočarana sam u Milija kao čoveka, ali ne kajem se što sam sarađivala sa njim. Ta saradnja je bila plodonosna i trajala je dve decenije, ali zajedno sa Marinom Tucaković, koja je bila nosilac projekta - rekla je Ceca u emisiji "Ekskluzivno" ranije.
Kurir.rs