Slušaj vest

Dragan Kojić Keba stigao je na snimanje "Zvezda Granda" obučen skroz u plavo. on je istakao da je odabrao tu boju jer ima samo muške kandidate.

Rekao je da se super oseća, da je dobro raspoložen, ali su novinari primetili ranu na njegovoj ruci koja je nastala kada se opekao.

- Stavio sam kantarion. Kad se opečeš ne zavijaš, mora prirodno da se suši.

Suze zbog turske serije

Na pitanje da li prati turske serije, folk pevač je odgovorio:

- Obožavam tursku muziku, ali serije ne gledam. Samo mi se jednom desilo da sam gledao i rekao sam više nikad. To je bila "Rosalinda". Olja me je zatekla kako plačem u sobi i tad sam rekao nikad više. Ne pada mi na pamet.

U nedelju, 15. marta, biće tačno 490 godina otkako je Ibrahim paša izdao svog najboljeg prijatelja sultana Sulejmana. Priču o ovom vladaru publika prati na Kurir televiziji u seriji "Sulejman veličanstveni". Kada su novinari upitali Kebu da li zna za ovaj podatak, on je bio začuđen.

- Ne znam da li sam došao ili pošao. Poštujem istoriju, glumio sam jednog istorijskog lika u Loznici. Sve sam radio, samo nisam igrao jer to ne znam. Istorija je za svako poštovanje, ali to ne znam - rekao je keba pa otkrio koja je bila njegova uloga u pozorištu.

Foto: Kurir

- Glumio sam Mehmed pašu Sokolovića. Proverite Kulturno umetničko društvo "Karadžić", to je najstarije Kulturno umetničko društvo, kada je Dragan Kojić glumio Mehmeda pašu Sokolovića. Bio sam mlad, imao sam 18, 19, 20 godina. Ko zna možda me jednog dana prepoznaju i kao glumca - našalio se pevač koji je objasnio i kako bi se snašao da je on turski vladar i da ima svoj harem.

- Haremski, šta imaš lepše. Znaju Turci da uživaju, volim ja te saune, parna kupatila, evo ide proleće, sad ću brzi hod, doteraću još malo liniju.

Izdaja prijatelja

Povela se priča i o izdaji prijatelja, ali je Keba naglasio da on ni sa kim nema problem.

- Taj nije izdao mene, izdao je sebe. Ja nemam problem ni sa kolegama ni sa koleginicama. Kod mene je sve u redu, u mojoj glavi, u mom srcu su samo oni koji vrede, pre svega kao pevači, a kao ljudi tek. Kad se spoje te dve stvari, to je onda super. Više volim da verujem nego da proveravam.

Keba došao na snimanje Izvor: Kurir

Keba je prvi došao kod Suzane Jovanović kada joj se rodila unuka Marta, pa je sad otkrio kako je to izgledalo.

- U skladu sa situacijom. Naravno da je radost u kući zbog prinove. Bili smo Olja i ja nekih pola sata, bilo je fino, lepo. Treba verovati u sebe i u Boga.

Unuče

Na pitanje da li on priželjkuje unuče, rekao je:

- Daj bože, valjda ću i to dočekati. Ne bih da se bavim prognozama, sve je u Božjim rukama - rekao je i ušao u studio.