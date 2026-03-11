Slušaj vest

Prašina koja se podigla nakon što je Marko Gačić javno priznao da je prevario suprugu Gogu Gačić i da je to jedan od razloga njihovog razvoda se nije stišala.

Konobarica iz Beča

Estradni krugovi ne prestaju da bruje o pevačevoj romansi sa novom izabranicom čiji lik i dalje drži u strogoj tajnosti. Međutim, istraživenjem smo uspeli da dođemo do atraktivne crnke koja je poreklom sa našeg prostora, ali živi i radi u Beču. Prema pričama koje kruže među njihovim zajedničkim poznanicima, njegovo srce, dok je bio u bračnoj zajednici, osvojila je konobarica iz austrijske prestonice, koja privlači pažnju gde god da se pojavi.

Ona mu je osvojila srce

Kako tvrde izvori bliski ovom društvu, devojka je veliki ljubitelj treninga i fizičke aktivnosti, pa gotovo svakodnevno provodi sate u teretani. Upravo zbog njene snažne građe i neverovatne energije, prijatelji za nju često kažu da je kao Rambo.

Trenira satima

-Ona je stalno u pokretu, trenira kao profesionalac. Ljudi se šale da može sve sama da iznese iz teretane, a može i Marka da podigne u vazduh - kaže izvor koji je imao prilike da je upozna.

Na društvenim mrežama, gde je veoma aktivna, objavljuje fotografije sa treninga, putovanja i noćnih izlazaka. Posebnu pažnju privlačile su fotografije na kojima pozira u teretani ili na krevetu.

Napravio zaokret

Iako se već neko vreme šuška da su njih dvoje bliski, pevač pokušava da svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti. Ipak, oni koji tvrde da su upućeni u situaciju kažu da se par viđa već izvesno vreme i to uglavnom u Beču.

Zaključala profil na Instagramu

Zanimljivo je i to da je profil ove atraktivne crnke donedavno bio otvoren za javnost. Međutim, nakon što su počele da kruže priče o njihovoj romansi, profil je iznenada zaključan, što je dodatno podgrejalo nagađanja.

On je prošle nedelje organizovao konferenciju za novinare na kojoj je otvoreno govorio o razvodu od još uvek zakonite supruge Goge Gačić. Nakon višenedeljnih spekulacija u medijima i na društvenim mrežama, pevač je odlučio da se obrati javnosti i lično razjasni sve nedoumice koje su se pojavile u javnosti.

Neće devojku da naziva ljubavnicom

-Razvod nikada nije laka stvar, posebno kada iza sebe imate godine zajedničkog života. Ipak, nekada je za obe strane najbolje da svako nastavi svojim putem. Teško mi je da novu devojku nazivam ljubavnicm. Molim vas me razumete- rekao je između ostalog Marko.