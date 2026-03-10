Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović stigla je na snimanje Zvezda Granda i prokomentarisala je proslavu 30 godina braka Dragana Brajovića Braje i njegove supruge Gordane.

- Bilo je super na slavlju, 30 godina braka. Znam ih otkako su se zabaljali - prokomentarisala je Ceca, na kojoj se nije video umor, budući sa je samo dan ranije provela snimajući novu epizodu ZG, s koje je pravo otišla na proslavu.

U nedelju se obeležava šest godina od proglašenja vandrednog stanja zbog korone i Ražnatovićeva se otkrila da li se estrada promenila od tada i koliko.

- Ne, mi Srbi sve brzo zaboravljamo - bila je iskrena.

- Ja se nisam promenila, zaista. Ja se zaista nisam promenila, ne znam za ostale. Treba živeti život svaki dan kao da je posledni. Mada ima ona narodna "boj se ovna...", kad da živiš, bre - rekla je Ceca.

Ražnatovićeva je prokomentarisala i 490 godina od kad je Ibrahm-paša izdao svog prijatelja Sulejmana Veličanstvenog i to što je i ona često bila izdavana od strane prijatelja i da su joj često zabijali nož u leđa.

- Nisam baš često. Bilo je, to su Vidić i još dvoje ljudi i za 52 godine to je ništa. A svako ko treba da ode, nek ode na vreme, ne samo meni, nego svima. Neka pored vas ostanu samo oni koji vas iskreno vole, iskreno podržavaju, s kojima iskreno razmenjujete emociju, ljubav. Sve u ovom životu trebalo bi da se zasniva na iskrenošću, ne na lažnim obećanjima, osećanjima - rekla je pevačica iskreno.

- Ja volim ljude. Kakav mi je bio privatan život, kroz kakve osilacije sam prošla, ne bih verovala u prijateljstva, u ljude generalno. Ljudski je praštati. Ne možete kroz jednu osobu gledati celu ljudsku populaciju - rekla je Ceca.