Slušaj vest

Aleksandar Milić Mili pojavio se na snimanju Zvezde Granda vidno raspoložen i nasmejan.

"Ja sam još u karantinu"

Kompozitor je prokomentarisao period korone i otkrio da li je kompletna situacija koja se dogodila pre tačno 6 godina uticala na estradu i pevače.

Mili došao na snimanje Izvor: Kurir

- Što se mene tiče, ja sam još u karantinu, ne idem na turneje. Meni je ta opcija mnogo bolja, mnogo mi se sviđa tako - rekao je Mili.

"Budalaština"

Mili je nedavno prokomentatisao i potez Tonija Cetinjskog koji je otkazao koncert u Spensu zbog "ratnih devedesetih".

Na pitanje Kurira da prokomentariše potez pevača koji je ranije nastupao u novosadskoj dvorani, Mili je prvo upitao šta se desilo, a na kraju i odbrusio "budalaština" i ušao u zgradu.

Pucao sebi u dlan

Autor brojnih hitova Aleksandar Milić Mili ispričao je kako se jednom prilikom slučajno upucao u dlan.

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Milić MIli uradio je zadnju pesmu koju je otpevao Halid Bešlić Foto: Petar Aleksić, Aleksandar Jovanović Cile, Grand E. Srdic

- Pištolj mog poznanika ostao je kod mene, pa sam hteo da ga rastavim. Izvadio sam metke, a u isto vreme sam bio na telefonu. Pošto se veza prekinula, vratio sam metke i ostavio pištolj sa strane. Ponovo sam uspostavio vezu i uzeo oružje koje je ovog puta bilo puno. U trenutku nepažnje, nategao sam pištolj i metak mi je prošao kroz šaku. Na ruci sam imao rupu kroz koju sam mogao da gledam. Imao sam sreće da nisam oštetio nijednu tetivu inače nikad više ne bih mogao da sviram gitaru - ispričao je Mili.

Preživeo tešku bolest

Živeli su tada svi u 15 kvadrata sa platom od svega nekoliko maraka, a jedan od najtežih trenutaka u Milijevom životu bilo je i saznanje da boluje od kancera tokom ratnih godina u Jugoslaviji.

1/10 Vidi galeriju Aleksandar Milić Mili Foto: Antonio Ahel/ATAImages, ATA images, Printskrin/Instagram

- Nikada nisam uspeo da shvatim rat i to potenciranje nacionalizma i sve što se desilo na Balkanu tih 90-ih godina. Recimo, krenuo sam da izađem iz kuće, da se nađem napokon s devojkom koja mi se jako sviđala, a napolju sam zatekao tenkove kad sam izašao i ljude sa puškama. Pitaju me gde ću, ja rekoh samo da se vidim sa devojkom. Samo su mi rekli: 'Čoveče, dole u centru se puca i ratuje, vraćaj se odmah u kuću'. Ja sam bio totalno zbunjen, ali sam morao da ih poslušam", prisetio se Mili početka rata u Sarajevu.

"Moji su već bili izbegli u Beograd iz Osijeka, kada sam ja sa trojicom drugara odlučio da krenem iz Sarajeva za Beograd. Roditelji su krenuli u posetu stricu u Beograd i nisu ni znali da im je to poslednji put da će videti Osijek. Samo su im javili da se ne vraćaju i da je po život opasno da idu nazad, pa makar i po svoje stvari. To je bilo već '91. godine, dok sam ja godinu dana kasnije rešio da pobegnem za Beograd - pričao je pa nastavio:

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Milić Mili nekada Foto: Privatna Arhiva

- Nas četvorica smo seli u 'jugo', koji je bio sav izrešetan jer je stajao na mestu gde se pucalo. Nismo imali staklo na prozorima, šoferki, morali smo celi da se zamotamo dok smo putovali, jer je napolju bilo jako hladno. Sećam se kako smo prelazili preko nekih brda, nismo ni znali tačno put i odjednom dolazimo do barikada na putu. Tu stoje ljudi s puškama i mi nemamo pojma šta da očekujemo. Međutim, pustili su nas kad smo im pokazali lične karte, vikali su: 'Ovi su naši'. Došao sam u Beograd samo u jednim farmerkama i majici koje sam imao na sebi. Kad sam pomislio da ne može gore, taj rat i izbeglištvo, tada su mi našli maligno oboljenje. To je bio rezultat tog nekog stresa i mog unutrašnjeg razočaranja zbog rata."