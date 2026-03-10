Slušaj vest

Pevač Toni Cetinski odlučio je da na 8. mart otkaže koncert u novosadskom Spensu, u kojem je već četiri puta nastupao. Nakon burnih reakcija javnosti, hrvatski pevač je odgovorio na jedan komentar u kojoj kaže da ne žali zbog svoje izjave i da nikada ranije ne bi nastupao u Novom Sadu "da je znao za ovu istoriju".

- Svesno sam zatvorio vrata zbog kojih sam se pokajao što sam ikada otvorio. Teško da ću ikada poželeti više tamo da kročim nakon svega. Pretnje smrću meni i porodici ću marljivo da skupljam i da prijavim nadležnima - napisao je on.

- Da ponovim, da sam ikada znao, nikada tamo ne bih nastupao i zato se još jednom duboko kajem i izvinjavam svima koji su se osetili poniženo i bolno - piše u njegovom komentaru na Fejsbuku.

Toni Cetinski Foto: Printscreen

Podsetimo, zbog stava Tonija Cetinskog i navoda da je dvorana nekada bila logor, mnogi njegovi fanovi su besni pa svakodnevno ostavljaju komentar ispod njegove objave na mrežama, u kojoj je napisao zašto je doneo odluku da otkaže koncert.

- Poslednjih dana čuo sam svedočanstva o ljudima: civilima, ženama, deci i braniteljima, koji su u toj dvorani prolazili kroz vrlo teške trenutke. Kao čovek koji ima veliko poštovanje prema svakoj ljudskoj patnji, to me iskreno pogodilo. U mojoj porodici postoji osoba koja je u ratu izgubila muža i oca i upravo zato na ovu situaciju ne mogu da gledam površno. Istovremeno razmišljam i o mladima i publici koji s tim događajima iz prošlosti nemaju nikakve veze, a dolaze na naše koncerte zbog muzike, zajedništva i poruke turneje Samo ljubav - naveo je Cetinski.

- Dragi ljudi, retko kada sam se našao pred odlukom koja mi je ovako teška. Doveden sam u nezavidnu situaciju vezanu za koncert u Novom Sadu na Dan žena. Iskreno, kao i verujem većina izvođača i sportista koji su tamo nastupali, nisam bio upoznat s tim da dvorana Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih. Da sam to znao ranije, sigurno bih o svemu razmišljao drugačije - naveo je on.

- Odluka je pala. Nakon što sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani Spens u Novom Sadu u ovom terminu neće održati. U poslednjim danima upoznat sam s brojnim svedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Kao čovek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan.

1/5 Vidi galeriju Toni Cetinski mulja Foto: Screenshot, Antonio Ahel / Ata Images, Nenad Nedomacki/Shutterstock, valVideo Produkcija, Kurir.rs/Shutterstock

Želim jasno reći da prema publici u Srbiji osećam veliko poštovanje i zahvalnost. Godinama me tamo dočekuju s ljubavlju i pesmom, otvorena srca pa verujem da će i ovu moju odluku razumeti, a ne osuditi. Ova odluka nije donesena protiv bilo koga, niti iz želje za podelama, nego upravo suprotno iz želje da muzika ostane ono što je uvek bila, prostor susreta, emocije i zajedništva izvan političkog konteksta koji se ovde dogodio. Verujem da će doći vreme i mesto gde ćemo se ponovno okupiti bez tereta prošlosti i pevati zajedno", napisao je Toni Cetinski.

Spens nikada nije bio logor

Javno preduzeće "Sportski i poslovni centar Vojvodina” odbacilo je kao neistinite i uvredljive optužbe da je u hali "Spens" nekada bio koncentracioni logor za Hrvate, nakon kojih je hrvatski pevač Toni Cetinski otkazao koncert i podsetilo da je Cetinski ranije u novosadskom Spens-u gostovao više puta.

Iz tog preduzeća ističu da nisu učestvovali u donošenju odluke da se otkaže koncert Tonija Cetinskog u Velikoj dvorani Spens-a i da su to učinili izvođač i njegov tim.

- Sa žaljenjem konstatujemo da su se u javnosti pojavile potpuno neutemeljene i netačne tvrdnje koje SPENS predstavljaju kao mesto navodnog zatočeništva i zlostavljanja ljudi tokom ratnih devedesetih godina. Takve optužbe odlučno odbacujemo kao neistinite i uvredljive, kako za SPENS tako i za grad Novi Sad i njegove građane - ističe se u saopštenju.

1/5 Vidi galeriju Spens Foto: Shutterstock, Promo

Spens je, kako se podseća u saopštenju, od svog osnivanja simbol sporta, kulture, susreta i saradnje među ljudima.

- Smatramo važnim da se skine svaka ljaga sa Spens- a i sa grada Novog Sada, jer oni nikada nisu bili niti će biti mesto progona ili zlostavljanja ljudi zbog svog porekla.