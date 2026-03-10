Slušaj vest

Momci iz Dijamanti bend i pevač Mladen Rosić napravili su potpuno ludilo na nastupu za Dan žena.

Naime, oni su održali nastup sa koleginicom Zoranom Stefanov, za više stotina žena.

Kako bi im dodatno ulepšali dan, momci iz benda kupili su nekoliko stotina ruža.

Dok su se žene ludo zabavljale, Mladen, pevač, krenuo je da deli ruže ženama, što ih je ostavilo bez teksta.

- Sinoć smo slavili žene. Mali znak pažnje za velike dame. Dijamanti bend želi vam srećan 8. mart - napisali su momci.

Imali izazovne scene sa Topalkovom ćerkom

Dijamanti su spotom iz 2017. godine podigli su veliku prašinu zbog eksplicitnog spota sa Helenom Topalović, za pesmu "Do poslednje pare".

Georgiev ga častio sa 5.000 dinara

Pevač Mladen Rosić, član "Dijamanti bend" ostao je zaprepašćen gestom Vlada Georgieva i to na početku svoje karijere.

Naime, on je nedavno ispričao kako ga je Georgiev u najmanju ruku šokirao u jednom takmičenju.

Mladena je u takmičenju "Prvi Glas Srbije", gde se prvi put javno predstavio publici, Georgiev dao bakšiš i to 5.000 dinara.

Kako je pobrao sve simpatije zbog svoje spontanosti, ali i pevao narodnjake koji Georgiev posebno voli, pevač se "otvorio".

Dok je Rosić pevao Šabana, Ilića i ostale narodnjake, Vlado je iz džepa izvadio novčanicu i pozvao pomoćnika da "časti muziku".

I ne, ovo nije bio samo šou za kamere, jer je Georgiev novac ostavio Rosiću, što je pevač nedavno potvrdio.

- Da odvedeš devojku na piće - rekao mu je Georgiev.

Kurir.rs