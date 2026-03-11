Slušaj vest

Na sarajevskom groblju Bare, među alejama koje čuvaju uspomene na mnoge značajne ličnosti iz kulturnog i društvenog života grada, nalaze se i grobovi dvojice velikana sarajevske i regionalne muzičke scene - Kemala Montena i Davorina Popovića.

Njihova imena decenijama su bila sinonim za emociju, muziku i Sarajevo, a i danas, godinama nakon njihove smrti, na mestu gde počivaju jasno se vidi da nisu zaboravljeni.

Prilikom posete naše ekipe najvećem sarajevskom groblju zatekli smo mirnu atmosferu kakva je uobičajena za ovo mesto, ali i prizore koji svedoče o tome da poštovaoci njihove muzike i dalje dolaze da im odaju počast.

Na grobu Kemala Montena nalazili su se korpa sa ružama i buket belog cveća. Cveće je bilo pažljivo položeno uz nadgrobni spomenik, a večna kuća legendarnog pevača delovala je uredno i održavano. Nije bilo tragova zapuštenosti, trava je pokošena, prostor očišćen, a spomenik uredan.

Sličan prizor zatekli smo i na grobu Davorina Popovića, legendarnog pevača grupe Indeksi, kojeg su Sarajlije odmilja zvale Pimpek. Na njegovoj humci zatekli smo jednu crvenu ružu, koja je, kako se čini, nedavno ostavljena. I tu je sve bilo uredno, što pokazuje da ljudi i dalje dolaze i sećaju se čoveka čiji je glas obeležio jednu epohu sarajevske rok scene.

Radnici koji rade na održavanju groblja Bare rekli su nam da ovakvi prizori nisu retkost kada je reč o grobovima poznatih sarajevskih umetnika. Prema njihovim rečima, ljudi redovno dolaze, ostavljaju cveće i zastanu na nekoliko trenutaka u tišini.

Posebno su istakli da često viđaju Branku Monteno, udovicu Kemala Montena, koja dolazi da obiđe grob svog supruga.

- Gospođa Branka dolazi s vremena na vreme. Uvek donese cveće, zadrži se malo i ode. Vidimo da joj mnogo znači da je sve uredno. Mi svakodnevno brinemo o održavanju aleja i grobnih mesta, ali i porodice i poštovaoci često dodatno vode računa o grobovima svojih najmilijih. Kada su u pitanju Monteno i Popović, ali i rahmetli Halid Bešlić, gotovo uvek ima cveća - ispričao nam je jedan od radnika s Bara.

Kemal Monteno, podsetimo, bio je jedan od najprepoznatljivijih kantautora s prostora bivše Jugoslavije. Njegove pesme obeležile su generacije, a emotivni stihovi i specifičan glas učinili su ga jedinstvenim na muzičkoj sceni. Mnogi će reći da je upravo njegova pesma "Sarajevo, ljubavi moja" postala svojevrsna himna grada, pesma koja se i danas rado peva na koncertima, okupljanjima i svečanostima.

Njegova karijera trajala je decenijama, a tokom tog vremena sarađivao je s brojnim umetnicima i ostavio neizbrisiv trag u muzici regiona. I nakon njegove smrti, njegove pesme i dalje žive, na radiju, u domovima, na koncertima i u sećanjima publike koja je uz njih odrastala.

S druge strane, Davorin Popović ostao je upamćen kao jedan od najharizmatičnijih glasova sarajevske rok scene. Kao frontmen legendarne grupe Indeksi bio je deo generacije muzičara koja je oblikovala zvuk i identitet tadašnje jugoslovenske rok muzike.

Njegov prepoznatljiv glas i interpretacija učinili su pesme Indeksa bezvremenskim. Mnogi ljubitelji muzike i danas smatraju da je upravo Popović bio jedan od simbola Sarajeva, grada koji je oduvek bio rasadnik talenata i umetničke energije.

