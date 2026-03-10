Slušaj vest

Dara Bubamara pojavila se u zanimljivom stajlingu na snimanju "Zvezde Granda", a na samom početku je priznala koliko joj je važno u čemu se pojavljuje u javnosti.

"Samouverene žene to mogu da podnesu"

U crnom od glave do pete, sa upečatljivim modelom naočara pevačica je zasenila sve prisutne ispred studija.

- Trudim se stvarno. I Marina, moja stilistkinja i ja, dosta vremena trošimo na to - rekla je Dara i dodala da ono što ima zajedničko sa Madonom jeste sklonost ka mlađim muškarcima:

Madona i Roko Riči Foto: B4859 / Avalon / Profimedia

- Mislim da je to sasvim normalno.Žene koje su samouverene i sigurne i sebe, mogu to da podnesu i izdrže.

"Mnogo mi je drago što ih usrećujem"

Dara je prokomentarisala i nedavnu izjavu Dragice Radosavljević Cakane koja je priznala da joj Bubamara izgleda kao kopija Jelene Karleuše.

- Da ti kažem nešto, što se tiče tih vaspitačica koje nasmejem, mnogo mi je drago šta ih usrećujem. Svi mene komentarišu, sve ja zanimam, stalno neke priče o meni. Ne znam šta to njih izaziva kod mene da me stalno spominju. Svi sve znate, a i narod nije glup, sve je jasno... - rekla je Dara sa osmehom.

1/7 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: ATA images, Zorana Jevtić

"Estrada me ne zanima"

Pevačica je otkrila i da li ju je neko sa estrade povredio i da li je imala neko neprijatno iskustvo sa kolegama.

- Nikada me niko nije uvredio direktno, a i da jeste, ne može mene to da pogodi. Sve je to šoubiznis... Mene generalno niko sa estrade ne zanima i ne može da me uvredi ili poremeti. Mene to ništa ne zanima, mene zanima moj sin, porodica, brat... - rekla je Dara.

"Luda sam za Sulejmanom Veličanstvenim"

Pevačica je priznala da su njena pasija turske serije.

- Ja sam luda za Sulejmanom Veličanstvenim. Gde god da idem i krenem, ja to gledam gde stignem. To je sve po istinitoj priči, a malo gledaš i učiš od njih - rekla je Dara sa osmehom i dodala:

1/11 Vidi galeriju Sulejman Veličanstveni Foto: Promo

- Ja sam opsednuta tom serijom, nikada mi tako nije bilo. To što žena uradi, to niko me može. Da sam se ja rodila u to vreme, ja bih bila glavna, Hurem je smejurija za mene.