Nastup Dragomira Despića Desingerice, koji se desio pre 3 nedelje u Vranju, izazvao je veliku osudu od javnosti. I ako njegovi nastup izazivaju veliku pažnju gotovo uvek, zbog njegovih performansa, ovaj njegov nastup je prešao neke granice s obzirom da je na binu izvedeno živo biće - jagnje. Mnogi su bili šokirani njegovim potezom što je izneo jagnje na binu, a Despić je dao izjavu u kojoj je rekao da on to nije uradio, već da se to jagnje bez njegovog znanja pojavilo na binu.

Takođe, jer rekao da je on vrlo brzo reagovao i tražio da ga sklone. Nakon toga, podnete su tri krivične prijave protiv repera, a sada je Ministarstvo unutrašnjih posloiva u Vranju, podnelo krivičnu prijavu i protiv M. Dž. koji je izvršio krivično delo.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, podneli su krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv M. Dž. (1988) iz Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja.

Sumnja se da je on 20. februara ove godine, na nastupu repera Dragomira Despića Desingerice u noćnom klubu u Vranju, uneo jagnje i odneo ga do bine čime je prekršio Zakon o dobrobiti životinja.

Podnete tri krivične protiv Desingerice



Podsetimo, tri krivične prijave u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju podnete su protiv repera Dragomira Despića Desingerice, zbog nedavnog nastupa ujednom klubu u Vranju.

Desingerica je 20. februara imao performans i to sa živim jagnjetom na sceni. Njemu su doneli živo jagnje koje se opiralo i pokušavalo da pobegne, dok je Despić izvodio svoju pesmu “Čokolada”.

Iz Osnovnog javnog tužilaštva su potvrdili da su primili i tri krivične prijave protiv odgovornih ljudi u klubu u Vranju, gde je reper nastupao.

- U daljem toku postupka biće nadležnoj PU u Vranju stavljen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja na sve okolnosti nastanka kritičnog događaja - navodi se u odgovoru OJT.